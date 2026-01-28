El beneficio incluye reducción de sanciones, intereses más bajos y facilidades de pago (Fuente: archivo).

Confirmado | El Gobierno decretó nuevos impuestos que afectan a todos los ciudadanos: rigen desde el 1

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó un alivio tributario que impacta directamente a miles de contribuyentes en Colombia que no presentaron la declaración de renta correspondiente a 2025.

La medida, incluida dentro de un decreto de emergencia económica, permite ponerse al día con la entidad sin enfrentar las sanciones más duras que suelen aplicarse en estos casos.

El objetivo del Gobierno es doble: mejorar el recaudo y, al mismo tiempo, darle una salida realista a personas naturales y empresas que quedaron en mora. El esquema contempla reducción de intereses, rebaja de sanciones y la posibilidad de acceder a acuerdos de pago con condiciones más favorables durante 2026.

¿Qué significa el perdón de la DIAN para quienes no declararon renta en 2025?

El alivio tributario habilitado por la DIAN no elimina la obligación de declarar ni de pagar, pero sí reduce de manera significativa las consecuencias económicas del incumplimiento. En la práctica, quienes no presentaron la declaración de renta en 2025 pueden regularizar su situación pagando un porcentaje reducido y evitando procesos de cobro más agresivos.

La entidad explicó que el beneficio aplica sobre obligaciones tributarias que se encontraban en mora al cierre del año, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos y actúe dentro de los plazos fijados.

DIAN perdona a los colombianos y ofrece planes de pago con bajos intereses.

¿Quiénes pueden acceder a los alivios tributarios de la DIAN en 2026?

El decreto establece que pueden acogerse al beneficio los contribuyentes —personas naturales o jurídicas— con deudas administradas por la DIAN que estén vencidas. En el caso del impuesto de renta, quienes omitieron la declaración del año gravable presentado en 2025 podrán subsanar la falta si realizan un pago parcial calculado sobre sus ingresos.

Para quienes sí estaban obligados a declarar, el requisito es pagar un porcentaje de los ingresos brutos informados. En cambio, las personas que no estaban obligadas a declarar también pueden acceder al alivio, siempre que paguen un porcentaje de su patrimonio o activos y cumplan los plazos establecidos. En ambos escenarios, la sanción final tiene topes definidos en UVT y no puede ser inferior a la sanción mínima vigente.

¿Cómo funcionan los planes de pago con intereses bajos que ofrece la DIAN?

Uno de los puntos más relevantes del alivio es la posibilidad de suscribir acuerdos de pago con una tasa de interés considerablemente menor a la habitual. La DIAN fijó una tasa moratoria reducida, lo que permite financiar la deuda sin que los intereses se conviertan en una carga impagable.

Estos planes aplican tanto para nuevas regularizaciones como para contribuyentes que ya tenían acuerdos vigentes y aún conservan saldos pendientes. La condición clave es cumplir estrictamente con las cuotas y fechas pactadas.

¿Hasta cuándo hay plazo para acogerse al beneficio por declaración de renta?

Los alivios no son indefinidos. La DIAN estableció como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para presentar declaraciones omitidas, corregir errores y realizar los pagos exigidos. Quienes no actúen dentro de esos plazos perderán automáticamente los beneficios y quedarán expuestos a sanciones completas, intereses más altos y procesos de cobro coactivo.

Además, la entidad exige que el contribuyente manifieste formalmente su intención de acogerse al beneficio, lo que permite a la administración tributaria verificar la información y cerrar los procesos sancionatorios abiertos.