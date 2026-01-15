Inauguran el aeropuerto más impresionante del continente: inversión histórica y capacidad para 20 millones de pasajeros. (Imagen: archivo)

El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) ha sido incorporado al panorama global de la aviación. Su inauguración, llevada a cabo por el Primer Ministro Narendra Modi el 8 de octubre de 2025, marca el inicio de su fase 1, la cual cuenta con una capacidad inicial de 20 millones de viajeros y ambiciosos planes de expansión que podrían alcanzar cerca de 90 millones anuales.

El nuevo aeropuerto representa más que una simple terminal: es una firme apuesta por la integración multimodal. De acuerdo con la página oficial del proyecto, NMIA incorporará generación solar de aproximadamente 47 MW, servicios de autobuses eléctricos, un sistema automatizado de transporte para conectar terminales, así como conexiones por metro, ferrocarril, carretera e incluso taxi acuático.

La puesta en marcha del aeropuerto se acompaña de una serie de proyectos urbanos, tales como la Línea 3 del Metro, la aplicación “Mumbai One” y programas de formación técnica, que prometen transformar la movilidad y el empleo en la región metropolitana. Las empresas que operan en el aeropuerto tienen la expectativa de fomentar el mantenimiento aeronáutico (MRO) y las exportaciones agrícolas de Maharashtra.

Nuevas transformaciones en el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai

Desde su inauguración, el NMIA aliviará la presión sobre el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj y se enfocará en ofrecer rutas internacionales y de carga que podrían disminuir los tiempos y costos logísticos para los productores locales. La Fase 1 cuenta con terminales diseñadas para escalar hasta 90 millones de pasajeros anuales y áreas específicas para la carga fresca de frutas y pescados.

Además, el aeropuerto se conecta con la recientemente inaugurada Línea 3 del Metro (33,5 km totalmente subterránea), que tiene como objetivo unir sectores clave del sur de Mumbai de manera más eficiente, reduciendo trayectos que actualmente requieren horas a aproximadamente 45 minutos. Esta sinergia es, según las autoridades, fundamental para establecer a Mumbai como un hub regional.

Inauguración del Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai: un nuevo hub regional en la aviación (foto: archivo).

Inversión histórica que generará empleo y tecnología

El programa UDAN continúa siendo un elemento fundamental para la democratización de los viajes aéreos en India. Iniciado en 2016 con el objetivo de conectar ciudades de difícil acceso y hacer los vuelos más asequibles para la población en general, ha gestionado numerosas rutas y ha beneficiado a más de diez millones de pasajeros hasta el presente, fomentando así la demanda interna de viajes y favoreciendo la expansión de aerolíneas regionales.

El proyecto, con un coste aproximado de Rs 19.650 millones de rupias (Fase 1), moviliza amplias cadenas de valor: construcción, mantenimiento-MRO, servicios aeroportuarios, turismo y logística. Fuentes oficiales y medios especializados destacan la importancia de este aeropuerto como un componente esencial en la estrategia nacional para transformar a la India en un centro logístico y aeronáutico.

Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai: un nuevo hub de aviación global (foto: archivo).

Futuro inmediato: fechas, operaciones y alcance real

Las autoridades indican que las operaciones comerciales de NMIA comenzarán en los meses siguientes a la inauguración, con vuelos domésticos tentativamente programados para mediados de diciembre de 2025 y las rutas internacionales previstas hacia febrero de 2026. La segunda pista, terminales adicionales y otras expansiones operativas formarán parte de fases posteriores que permitirán escalar la capacidad más allá de la fase 1.

El aeropuerto está proyectado para generar más de 200.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su desarrollo completo, posicionando a Mumbai como puerta de entrada a Asia y como una referencia en sostenibilidad aeroportuaria e infraestructuras de nueva generación.