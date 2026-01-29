El accidente aéreo ocurrido en el noreste de Colombia dejó un saldo de 15 personas fallecidas, entre ellas dirigentes políticos vinculados a las curules de paz, que se desplazaban en un vuelo regional entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

La aeronave, un Beechcraft 1900 operado por Satena, perdió contacto con la torre de control y posteriormente fue hallada sin sobrevivientes en una zona montañosa del municipio de La Playa de Belén, según confirmaron las autoridades aeronáuticas.

La tragedia generó una fuerte conmoción política y social, no solo por la magnitud del siniestro, sino también por el perfil de algunas de las víctimas, que tenían roles activos en el Congreso y en procesos ligados a la implementación del Acuerdo de Paz.

Quién era Diógenes Quintero, el representante a la Cámara que viajaba en el vuelo

Entre los fallecidos se encontraba Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las curules de paz, elegido en 2022. Era abogado, oriundo de Hacarí, y había desarrollado su carrera política y social en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Durante su paso por el Congreso, Quintero trabajó en iniciativas relacionadas con la reforma agraria, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). También fue uno de los voceros más activos en temas de implementación del Acuerdo de Paz, según reseñaron medios nacionales.

Diógenes Quintero Amaya, el congresista que falleció en el accidente aéreo ocurrido en el noreste de Colombia. Fuente: @diogenesqa EFE/@diogenesqa

Carlos Salcedo y otros dirigentes que iban a bordo

En la aeronave también viajaba Carlos Salcedo Salazar, candidato a la Cámara de Representantes por las curules de paz, quien adelantaba actividades políticas en la región. Salcedo había participado en procesos comunitarios y de representación política vinculados a las zonas priorizadas por el acuerdo con las antiguas FARC.

De acuerdo con información oficial, en el vuelo también se encontraba Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, además de integrantes de los equipos de trabajo de los dirigentes políticos. En total, 13 pasajeros y dos tripulantes iban a bordo del avión siniestrado.

Qué se sabe del accidente aéreo y la investigación oficial

El vuelo despegó desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y tenía previsto aterrizar en Ocaña minutos después. Sin embargo, perdió comunicación en pleno trayecto, en una zona de difícil acceso, lo que activó los protocolos de búsqueda y rescate.

Tras varias horas, las autoridades confirmaron el hallazgo de la aeronave y el fallecimiento de todos sus ocupantes. La Aeronáutica Civil informó que inició la investigación técnica para determinar las causas del accidente, mientras que el Ministerio de Transporte señaló que se aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias.

La tragedia aérea dejó víctimas fatales y activó investigaciones oficiales sobre lo ocurrido. Redes sociales

Reacciones del Gobierno y del arco político

Desde distintos sectores políticos se expresaron mensajes de condolencias y solidaridad. El presidente Gustavo Petro lamentó públicamente la tragedia y envió un mensaje de acompañamiento a las familias. En la misma línea se pronunciaron ministros, congresistas y partidos de distintas corrientes.

El Partido de la U, colectividad a la que pertenecía Quintero, destacó su trayectoria como líder regional comprometido con la paz, mientras que otras fuerzas políticas subrayaron la importancia de su trabajo legislativo en favor de las comunidades más afectadas por el conflicto.

La aerolínea Satena, de propiedad estatal, recordó que opera rutas en zonas de difícil conectividad, fundamentales para la movilidad institucional y social del país, y confirmó que continúa colaborando con las autoridades en el proceso de investigación.