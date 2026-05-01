El Gobierno encabezado por Gustavo Petro confirmó que el lunes 18 de mayo será feriado en todo el país, en el marco de la conmemoración del Día de la Ascensión. Con esta decisión, se establece oficialmente una nueva semana corta para trabajadores del sector público y privado, en línea con lo establecido por la legislación vigente. Este ajuste en el calendario no responde a una medida excepcional, sino a la aplicación de la normativa que permite trasladar ciertos festivos al lunes para incentivar el descanso y dinamizar la economía. En la práctica, millones de colombianos podrán disfrutar de un puente festivo que modifica la rutina laboral habitual. El lunes 18 de mayo será festivo por la celebración del Día de la Ascensión, una de las fechas religiosas más relevantes del calendario católico. Aunque la conmemoración ocurre días antes según el calendario litúrgico, en Colombia se traslada al lunes más cercano. Esto se debe a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite organizar los festivos en función de fines de semana largos. De esta manera, el país asegura espacios de descanso continuo para los trabajadores. Con este feriado, la semana laboral se reduce para la mayoría de trabajadores, quedando en cuatro días hábiles. Este tipo de semanas cortas suele tener efectos directos en la productividad, el descanso y la movilidad en las ciudades. Además, muchas empresas ajustan sus horarios o implementan esquemas flexibles, lo que permite a los empleados aprovechar mejor el tiempo libre durante el puente festivo. El descanso aplica para: En estos casos, el día es remunerado y no debe ser compensado posteriormente, según lo establece el Código Sustantivo del Trabajo. Si un trabajador debe laborar durante el festivo, tiene derecho a recibir un recargo adicional sobre su salario. Este pago extra compensa el hecho de trabajar en un día destinado al descanso obligatorio. Las excepciones aplican únicamente para quienes tienen turnos especiales o esquemas previamente establecidos por ley. El Día de la Ascensión conmemora, según la tradición cristiana, el momento en que Jesús asciende al cielo tras su resurrección. Es una de las solemnidades más importantes dentro de la Iglesia católica y forma parte central de su calendario litúrgico.