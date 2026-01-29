Entre las víctimas había figuras políticas en campaña (Fuente: EFE/ Rastreo de Redes).

Un avión que había salido de Cúcuta con destino a Ocaña se accidentó en una zona montañosa de Norte de Santander y dejó un saldo devastador de 15 personas fallecidas, entre ellas el congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato al Congreso Carlos Salcedo.

La aeronave perdió contacto con el control aéreo minutos antes de aterrizar y fue hallada horas después completamente destruida, sin sobrevivientes.

La tragedia sacudió al país por el impacto político y humano del siniestro, ya que a bordo viajaban líderes sociales, aspirantes al Legislativo y dos pilotos con amplia experiencia. La aeronave cubría una de las rutas aéreas más cortas del nororiente colombiano cuando ocurrió el fatal desenlace.

¿Cómo ocurrió el accidente del avión que viajaba de Cúcuta a Ocaña?

El vuelo despegó desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta en la mañana y tenía previsto aterrizar en Ocaña poco más de 20 minutos después. Sin embargo, cuando la aeronave estaba en aproximación, se perdió toda comunicación con la torre de control.

El último contacto se registró minutos antes de la hora estimada de aterrizaje. Al no llegar al aeropuerto Aguas Claras, se activaron los protocolos de búsqueda, que horas después llevaron al hallazgo de los restos en una zona rural del municipio de La Playa de Belén, en plena región montañosa del departamento.

¿Dónde fue encontrado el avión que se estrelló en Norte de Santander?

Campesinos de la vereda Curacica fueron quienes primero avistaron los restos del avión en una zona de difícil acceso, caracterizada por laderas empinadas y vegetación cerrada. El impacto fue tan fuerte que la aeronave quedó totalmente destruida.

Las autoridades confirmaron que en el lugar no se encontraron personas con vida, lo que ratificó el fallecimiento de los 13 pasajeros y los dos tripulantes.

¿Quiénes eran las personas que murieron en el accidente aéreo?

Entre las víctimas estaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya, elegido por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, quien había construido su carrera política desde la defensa de comunidades víctimas del desplazamiento forzado.

También viajaba Carlos Salcedo, candidato al Congreso, junto con el equipo político y social que lo acompañaba. En el avión iba además la asistente del congresista, Natalia Acosta, y un grupo de ciudadanos que se movilizaban hacia Ocaña por motivos personales y laborales.

La tripulación estaba conformada por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega, quienes operaban la aeronave en esta ruta regional.

Con información de EFE.-