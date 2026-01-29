Equipos de rescate y Fuerza Pública trabajan en el lugar del siniestro, donde fallecieron los 13 pasajeros y dos tripulantes.

Un avión de la aerolínea Satena se estrelló en la tarde del miércoles 28 de enero en Norte de Santander mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. La ministra de Transporte confirmó que no hubo sobrevivientes, mientras los organismos de socorro trabajan en la zona del accidente para recuperar los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

A bordo de la aeronave viajaban 15 personas, entre ellas el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a la curul de paz Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco. El impacto ocurrió en un área rural entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, una región de difícil acceso.

Las autoridades activaron los protocolos internacionales para este tipo de emergencias, con participación del Ejército, la Fuerza Aérea, Bomberos y otros organismos. El terreno montañoso y la situación de seguridad en el sector han complicado las labores de rescate.

¿Qué se sabe del accidente del avión de Satena en Norte de Santander?

Según el reporte oficial, el vuelo HK-4709, un Beechcraft 1900 de Satena, despegó de Cúcuta a las 11:42 a. m. con destino a Ocaña, donde debía aterrizar a las 12:05 p. m.

Horas más tarde, campesinos de la zona localizaron los restos del aparato completamente destruidos, confirmándose posteriormente la muerte de los 13 pasajeros y dos tripulantes.

La aeronave Beechcraft 1900 de Satena quedó completamente destruida tras el impacto en zona rural de Norte de Santander. EFE/ Rastreo de Redes

¿Cómo fue la última comunicación del piloto antes del accidente del avión de Satena?

De acuerdo con la información oficial, el vuelo HK-4709 despegó de Cúcuta a las 11:42 a. m. con destino a Ocaña, donde debía aterrizar a las 12:05 p. m. Durante el trayecto, el piloto informó a la torre de control que se encontraba “listo para iniciar el descenso”, a lo que recibió autorización con las siguientes indicaciones: “Descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña”.

El piloto respondió confirmando la instrucción: “1016, llamará 10 millas fuera y descenso a discreción”. Ese fue el último intercambio registrado. La aeronave nunca reportó su posición a la distancia indicada, lo que activó las alertas y dio inicio a los protocolos de búsqueda, hasta que horas después se confirmó el hallazgo del avión completamente destruido.

¿Quiénes viajaban en el vuelo y cuántas personas murieron en el siniestro?

Según las autoridades, en el avión viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes. La lista de víctimas incluye a Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Julio Osorio, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, Diógenes Quintero Amaya, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, Carlos Salcedo y Maira Alejandra Sánchez Criado.

Antes del accidente, la aeronave había cumplido varios trayectos durante la jornada: Medellín–Ocaña, Ocaña–Cúcuta, Cúcuta–Tibú, Tibú–Cúcuta y finalmente Cúcuta–Ocaña. Tras confirmarse la tragedia, diferentes sectores políticos expresaron su pesar por la muerte de los ocupantes.

¿Cómo avanzan las labores de rescate tras el hallazgo del avión en La Playa de Belén?

El secretario de Seguridad de Norte de Santander indicó que campesinos de la zona localizaron inicialmente la aeronave y reportaron que estaba completamente deshecha, sin señales de sobrevivientes. Los equipos de socorro se desplazaron hasta el lugar, ubicado a unos 30 minutos del municipio de La Playa, para realizar los levantamientos de los cuerpos.

El funcionario también señaló que en el área hay presencia del ELN y otros grupos armados, por lo que las operaciones se desarrollan con acompañamiento de la Fuerza Pública. En paralelo, se conformó un equipo profesional con cartógrafos, Ejército, Fuerza Aérea y Bomberos para verificar las hipótesis del siniestro, mientras la Aeronáutica Civil adelanta la investigación técnica.