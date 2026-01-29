Estados Unidos paga hasta 3.000 dólares para que los inmigrantes se vayan del país.

La estrategia busca reducir la población indocumentada sin recurrir a procesos masivos de deportación (Fuente: archivo).

Estados Unidos confirmó la puesta en marcha de un incentivo económico de hasta 2.600 dólares para que los inmigrantes sin papeles salgan voluntariamente del país, una medida que hace parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El anuncio se hizo oficial a través de canales institucionales y ya comenzó a aplicarse mediante plataformas digitales del propio Gobierno.

La iniciativa, que ya venía operando con un pago de 1.000 dólares, fue ampliada con el objetivo de acelerar la salida de personas indocumentadas, ofreciendo ahora un monto mucho más atractivo a quienes decidan autodeportarse sin pasar por procesos de detención o expulsión forzada.

¿Cuánto dinero paga Estados Unidos a los inmigrantes que acepten irse?

El nuevo incentivo económico llega hasta los 2.600 dólares por persona, una cifra que el propio Gobierno de Estados Unidos ha promovido como una ayuda para cubrir gastos de viaje, reinserción y retorno al país de origen. En la práctica, para muchos migrantes esto se traduce en casi 3.000 dólares si se suman apoyos logísticos y el perdón de ciertas multas migratorias.

Este dinero no se entrega en efectivo inmediato, sino a través de mecanismos oficiales asociados a la aplicación CBP Home, una plataforma digital creada para gestionar salidas voluntarias del país.

¿Quiénes pueden recibir los 2.600 dólares por salir voluntariamente de EE.UU.?

El programa está dirigido a personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, es decir, sin visa válida, sin estatus legal o con procesos migratorios vencidos. Para aplicar, los interesados deben:

Registrarse en la aplicación CBP Home Manifestar su intención de abandonar el país de forma voluntaria. Coordinar su salida con las autoridades migratorias. Una vez el DHS verifica que la persona efectivamente salió de territorio estadounidense, se activa el proceso para entregar el incentivo económico.

¿Por qué el Gobierno de Trump está pagando para que los inmigrantes se vayan?

Esta medida responde directamente a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, quien desde su campaña prometió reducir de manera drástica la inmigración ilegal. En lugar de depender únicamente de redadas, detenciones y deportaciones forzadas —que son costosas y lentas—, la Casa Blanca optó por un enfoque más pragmático: pagar para que los migrantes se vayan por su cuenta.

Desde el punto de vista del Gobierno, resulta más barato entregar 2.600 dólares que asumir los costos de detención, procesos judiciales y vuelos de deportación.

¿Cuántos inmigrantes ya se han ido con este programa?

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que, desde el inicio de la administración Trump, más de 600.000 personas habrían salido voluntariamente usando herramientas como CBP Home. Sin embargo, centros independientes de análisis migratorio advierten que las cifras reales podrían estar entre 310.000 y 350.000, lo que igual representa una salida masiva de migrantes en tiempo récord.

Aun así, el aumento del incentivo económico apunta a disparar ese número en los próximos meses.

¿Qué implica esta medida para los colombianos en Estados Unidos?

Para miles de colombianos que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio, este anuncio representa una decisión difícil pero realista. Muchos llevan años en territorio norteamericano, pero hoy enfrentan:

Mayor presión de las autoridades migratorias.

Menores posibilidades de regularización.

Riesgo de detención o deportación forzada.

El incentivo de hasta 3.000 dólares aparece como una salida menos traumática, especialmente para quienes ya estaban considerando regresar a Colombia o moverse a otro país.

¿El dinero garantiza que el migrante no será sancionado?

Uno de los puntos clave del programa es que quienes salgan voluntariamente no quedan marcados de la misma forma que una deportación formal. Además, el Gobierno de Estados Unidos ha indicado que, mediante CBP Home, algunos migrantes pueden recibir perdón de multas migratorias, lo que podría facilitar trámites futuros.

Sin embargo, esto no significa que puedan volver a entrar libremente: cada caso sigue siendo evaluado bajo las leyes migratorias vigentes.

¿Hasta cuándo estará disponible el pago de 2.600 dólares?

Las autoridades estadounidenses han dejado claro que se trata de una oferta por tiempo limitado. De hecho, los consulados y oficinas migratorias han intensificado su campaña en redes sociales para que los migrantes “aprovechen” la oportunidad antes de que cambien las condiciones.