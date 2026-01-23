Las autoridades ya definieron desvíos y cambios en paraderos (Fuente: archivo).

Confirmado | Uno de los colegios privados más emblemáticos del país cierra sus puertas para siempre: tiene 50 años y fue pionero en la educación inclusiva

Desde el pasado lunes 19 de enero y hasta finales de marzo de 2026, uno de los corredores viales más importantes del occidente de Bogotá tendrá cierres programados que obligarán a miles de conductores a modificar sus trayectos habituales.

Se trata de la avenida Primero de Mayo, específicamente en el tramo comprendido entre las carreras 50 y 51, debido a las obras de la Estación 8 y el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La medida fue confirmada por la Empresa Metro de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, que autorizaron el cierre total de la calzada norte en sentido oriente–occidente durante dos meses, con el fin de adelantar el montaje y desmontaje del puente andamio necesario para la superestructura de la estación.

¿Por qué está cerrada la avenida Primero de Mayo en Bogotá?

El cierre responde directamente al avance de uno de los frentes clave del Metro de Bogotá. En este punto se construye la Estación 8, una de las paradas estratégicas de la primera línea del sistema férreo, lo que implica trabajos de alta complejidad técnica.

Las obras incluyen el armado de estructuras elevadas, maniobras con maquinaria pesada y adecuaciones del viaducto, por lo que se requiere restringir completamente el paso vehicular en ese tramo para garantizar la seguridad.

¿En qué horarios aplican los cierres viales?

Una de las principales aclaraciones de las autoridades es que los cierres no serán permanentes durante el día. Las afectaciones se aplicarán únicamente en horario nocturno, entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., todos los días, hasta que finalicen los trabajos a finales de marzo.

Durante el día, la movilidad funcionará con normalidad, aunque se recomienda transitar con precaución por la presencia de personal de obra y señalización temporal.

La Avenida más importante de la Ciudad cierra hasta marzo y los conductores deberán cambiar su recorrido. Shutterstock

¿Cuáles son los desvíos autorizados para vehículos?

Para quienes circulan en sentido oriente–occidente por la avenida Primero de Mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció un recorrido alterno obligatorio:

Tomar la carrera 50 hacia el sur. Luego continuar por la calle 33 sur al occidente. Posteriormente subir por la carrera 51D al norte, donde se podrá retomar el trayecto habitual.

Este desvío aplica para vehículos particulares, transporte público y vehículos de carga.

¿Qué pasa con los paraderos del SITP durante el cierre?

Los usuarios del transporte público también deberán estar atentos a los cambios. Durante las noches de cierre quedarán suspendidos los paraderos 206A08 y 206B08, ubicados en el tramo intervenido.

En su lugar, los pasajeros deberán usar los paraderos 113A08 y 113B08, que se encuentran sobre la avenida Primero de Mayo entre las carreras 51D y 51F.

¿Hasta cuándo irán los cierres en la avenida Primero de Mayo?

Según el cronograma oficial, las restricciones se mantendrán por un periodo aproximado de dos meses, es decir, hasta finales de marzo de 2026. La duración dependerá del avance del montaje estructural de la estación.

Si no se presentan retrasos, los trabajos concluirán dentro de los plazos previstos y la vía será reabierta completamente.

¿Los peatones tendrán restricciones de movilidad?

En este caso, los peatones no se verán afectados. Los andenes y cruces peatonales permanecerán habilitados, sin cambios en su operación. Las autoridades indicaron que la infraestructura peatonal no tendrá intervenciones durante esta fase de las obras.

Aun así, se recomienda respetar la señalización, cruzar únicamente por las esquinas y seguir las instrucciones del personal de tránsito.