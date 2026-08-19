Prosperidad Social suspendió la atención presencial en ocho de sus gerencias regionales en Colombia luego de los daños estructurales provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto.

La medida alcanza a las sedes de Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca, donde la entidad realizará evaluaciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de los edificios.

La suspensión comenzó el martes 11 de agosto y, por el momento, no implica el cierre definitivo de las oficinas. Mientras se verifica la estabilidad y funcionalidad de cada inmueble, la atención al público se trasladó a los canales virtuales.

Qué pasará con Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA

Uno de los principales interrogantes de los beneficiarios es si la suspensión de la atención presencial afectará el funcionamiento de los programas sociales. Por su parte, Prosperidad Social aclaró que los trámites, consultas y servicios de los programas no se interrumpen por el cierre temporal de las sedes.

Esto significa que los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y Devolución del IVA, entre otros, podrán continuar consultando información y realizando las gestiones disponibles mediante los canales digitales de la entidad.

Por lo tanto, el cierre temporal de las ocho gerencias regionales responde a una cuestión de seguridad edilicia y no supone la suspensión de los subsidios ni de los programas sociales.

Cuáles son las sedes que dejaron de atender presencialmente

Las ocho gerencias regionales donde se suspendió temporalmente la atención presencial son:

Caldas.

Cauca.

Chocó.

Meta.

Quindío.

Risaralda.

Urabá.

Valle del Cauca.

Prosperidad Social cuenta con 35 gerencias regionales en todo el territorio nacional. Las oficinas afectadas permanecerán sin atención presencial hasta que los equipos técnicos determinen que existen condiciones adecuadas para recibir nuevamente a los ciudadanos.

Prosperidad Social suspendió temporalmente la atención presencial en ocho gerencias regionales tras los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto. Los beneficiarios podrán continuar realizando consultas y trámites de manera virtual.

Cómo hacer trámites y consultas de Prosperidad Social

Durante la suspensión de la atención presencial, los ciudadanos pueden utilizar los canales virtuales habilitados por Prosperidad Social para consultar información sobre sus programas y beneficios. La medida también alcanza los servicios relacionados con programas como Iraca, ReSA y Familias en su Tierra.

A través de estas herramientas es posible consultar la oferta institucional, verificar el estado de los subsidios, actualizar datos, recibir orientación y radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSD).

Además, la entidad dispone de atención por correo electrónico para cada una de las regiones afectadas:

Caldas : caldas@prosperidadsocial.gov.co

Cauca : cauca@prosperidadsocial.gov.co

Chocó : choco@prosperidadsocial.gov.co

Meta : meta@prosperidadsocial.gov.co

Quindío : quindio@prosperidadsocial.gov.co

Risaralda : Andres.Tamayo@ProsperidadSocial.gov.co

Urabá : uraba@prosperidadsocial.gov.co

Valle del Cauca: valle@prosperidadsocial.gov.co

También están disponibles los canales digitales generales de Prosperidad Social, como su página web, WhatsApp, chat en línea, formulario para PQRSD y videollamada en Lengua de Señas Colombiana.

Por qué cerraron temporalmente las ocho sedes de Prosperidad Social

La decisión se tomó después del terremoto que afectó diferentes regiones del país y provocó daños materiales, especialmente en zonas como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Prosperidad Social señaló que equipos técnicos están realizando el levantamiento de información y la evaluación de las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad de los inmuebles afectados.

La prioridad es evitar que funcionarios y ciudadanos ingresen a instalaciones que puedan representar algún riesgo mientras se determina el estado de cada edificio. Una vez finalizadas las evaluaciones, la entidad definirá las condiciones necesarias para restablecer la atención presencial.

Prosperidad Social mantiene sus programas durante la emergencia

Pese a la suspensión temporal de la atención presencial en estas ocho regiones, Prosperidad Social aseguró que sus 35 gerencias regionales continúan trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad.

La entidad también manifestó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y señaló que continuará coordinando acciones para atender a las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad.