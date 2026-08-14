Ley 820 de 2003, regula los aspectos pertinentes a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia y se centra en la creación de mecanismos para prevenir desalojos inmediatos, proporcionando estabilidad a los inquilinos dentro del marco legal estipulado. Dichas disposiciones son aplicables tanto al periodo inicial del contrato como a sus respectivas renovaciones, siempre que se cumplan con las condiciones acordadas por las partes involucradas.

El propósito fundamental de esta normativa es garantizar un equilibrio entre los derechos y responsabilidades de arrendadores e inquilinos. Para lograr este objetivo, establece procedimientos y plazos definidos que permiten manejar discrepancias potenciales de forma ordenada, lo que contribuye a disminuir conflictos y a facilitar soluciones conforme a la ley.

De manera similar, la normativa promueve el compromiso entre arrendadores e inquilinos para cumplir con las obligaciones acordadas al momento de la firma del contrato de arrendamiento, fortaleciendo así la seguridad jurídica de ambas partes.

Ley de Alquileres: cuánto tiempo pueden quedarse los inquilinos y qué derechos tienen

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo.

Los mecanismos legales buscan equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos. (Fuente: Archivo)

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

¿Pagar la deuda antes de la sentencia frena el desalojo? Esto dice la ley

En caso de mora, el arrendador tiene la facultad de solicitar la restitución del inmueble. Sin embargo, la Ley 820, en su Artículo 22, establece que si el arrendatario salda la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez finalizaría el proceso y no emitiría la orden de restitución, lo que podría anular el desalojo.

Para prevenir situaciones legales y desalojos, se aconseja a los inquilinos que efectúen los pagos requeridos de manera puntual. Cumplir con las obligaciones contractuales no solo evita conflictos con los arrendadores, sino que también asegura una estabilidad y seguridad en su hogar a lo largo del tiempo de arrendamiento.