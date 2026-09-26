Prosperidad Social: este es el último día de pago a beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) comenzó el pasado lunes 21 de septiembre con la entrega de la cuarta transferencia de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
Ante el inicio del calendario de pagos, la entidad a cargo de Sandra Suárez Pérez también compartió la fecha de finalización del mismo, que es muy importante tener en cuenta ya que los cobros no son acumulables para ciclos posteriores.
¿Cuál es el último día de entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?
La entidad inició el cuarto ciclo de pagos el pasado 21 de septiembre y finalizará los envíos el martes 6 de octubre. La atención, que requirió una inversión de $346.342 millones, se lleva a cabo en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. En total, el subsidio beneficia a 804.478 hogares.
Comparado con el anterior ciclo, en esta ocasión se registró un aumento tanto en el presupuesto (5,4%, $17.604 millones adicionales) como en la cobertura (32.924 nuevos hogares).
¿Quiénes son los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?
La distribución se realizó por líneas de atención y el resultado fue:
- 605.064 hogares con niños menores de seis años.
- 55.722 hogares con personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.
¿Cuáles fueron los resultados del segundo proceso de focalización?
De cara a este cuarto ciclo de pagos, y en el marco de la transición gradual hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el DPS utilizó las bases de información del Sisbén IV entre el 18 de mayo y 27 de julio del año actual con el fin de focalizar nuevos beneficiarios.
El resultado de este segundo proceso de focalización de 2026 identificó 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado.
Así como hubo potenciales, también se definieron e incorporaron beneficiarios: 72.382 hogares ingresaron a la Línea Valoración del Cuidado, de los cuales 64.457 fueron mediante Sisbén IV y 7.925 de comunidades indígenas.
Casi la totalidad de los nuevos beneficiarios entran en la categoría de familias priorizadas con niños menores de seis años.
¿Cómo entregan los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?
La modalidad de giro del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA es a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS. Tiene alcance nacional y abarca a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera.
Cada pago se realiza en el municipio asignado. Es importante destacar que no se permiten cambios de titular ni entregas mediantes poderes ni autorizaciones a terceros.