Los cobros no son acumulables para ciclos posteriores.

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) comenzó el pasado lunes 21 de septiembre con la entrega de la cuarta transferencia de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Ante el inicio del calendario de pagos, la entidad a cargo de Sandra Suárez Pérez también compartió la fecha de finalización del mismo, que es muy importante tener en cuenta ya que los cobros no son acumulables para ciclos posteriores .

¿Cuál es el último día de entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

La entidad inició el cuarto ciclo de pagos el pasado 21 de septiembre y finalizará los envíos el martes 6 de octubre. La atención, que requirió una inversión de $346.342 millones, se lleva a cabo en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. En total, el subsidio beneficia a 804.478 hogares.

Comparado con el anterior ciclo, en esta ocasión se registró un aumento tanto en el presupuesto (5,4%, $17.604 millones adicionales) como en la cobertura (32.924 nuevos hogares).

¿Quiénes son los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

La distribución se realizó por líneas de atención y el resultado fue:

605.064 hogares con niños menores de seis años.

55.722 hogares con personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

Prosperidad Social: este es el último día de pago a beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Prosperidad Social

¿Cuáles fueron los resultados del segundo proceso de focalización?

De cara a este cuarto ciclo de pagos, y en el marco de la transición gradual hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), el DPS utilizó las bases de información del Sisbén IV entre el 18 de mayo y 27 de julio del año actual con el fin de focalizar nuevos beneficiarios.

El resultado de este segundo proceso de focalización de 2026 identificó 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado.

Así como hubo potenciales, también se definieron e incorporaron beneficiarios: 72.382 hogares ingresaron a la Línea Valoración del Cuidado, de los cuales 64.457 fueron mediante Sisbén IV y 7.925 de comunidades indígenas.

Casi la totalidad de los nuevos beneficiarios entran en la categoría de familias priorizadas con niños menores de seis años .

¿Cómo entregan los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

La modalidad de giro del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA es a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS. Tiene alcance nacional y abarca a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera.

Cada pago se realiza en el municipio asignado. Es importante destacar que no se permiten cambios de titular ni entregas mediantes poderes ni autorizaciones a terceros.