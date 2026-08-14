Renta Ciudadana iniciará su cuarto ciclo de pagos el 21 de agosto. (Fuente: Montaje EC).

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Por qué .

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció que desde el viernes 21 de agosto se estarán efectuando los pagos correspondientes al cuarto ciclo de Renta Ciudadana en todo el país. Este programa entrega apoyos económicos que superan los $220.000, orientados a hogares en situación de vulnerabilidad registrados en el Sisbén IV.

SuRed y SuperGIROS son los operadores encargados de la entrega de los recursos en 2026, tras el cambio en el esquema de pagos que dejó atrás al Banco Agrario como operador de estas transferencias. La dispersión de los recursos se realiza a través de la red de puntos habilitados por ambas entidades, de acuerdo con la modalidad asignada a cada beneficiario.

Los beneficiarios deben consultar su estado de pago a través del portal oficial y presentarse con la documentación requerida por el Gobierno Nacional.

Renta Ciudadana iniciará su cuarto ciclo de pagos el 21 de agosto. (Fuente: Montaje EC).

Renta Ciudadana: cómo verificar en línea si hace parte de los beneficiarios

La manera más rápida de confirmar si un hogar está incluido en el nuevo ciclo de Renta Ciudadana 2026 es realizar la consulta directamente con la cédula. Para ello, el DPS habilitó una sección específica en su página web.

Pasos para consultar con cédula:

Acceder al portal oficial del DPS: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Elegir la opción “Consulta con tu cédula” .

Ingresar el número de documento y validar la información requerida.

El sistema indicará si el hogar fue seleccionado , la fecha de pago estimada y el operador asignado para el retiro.

Esta consulta es completamente gratuita, no necesita intermediarios y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Cómo saber si ya está mi giro de Renta Ciudadana?

Los beneficiarios de Renta Ciudadana pueden consultar si tienen un giro disponible a través de los canales habilitados por los operadores encargados de la entrega de los recursos. En 2026, el pago se realiza mediante la red de SuRed y SuperGIROS, de acuerdo con la modalidad asignada a cada beneficiario.

Para verificar si el dinero ya está disponible, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a los canales oficiales de SuRed o SuperGIROS. Seleccionar la opción correspondiente a la consulta de subsidios o giros. Ingresar el número de cédula y completar la validación solicitada. Comprobar si existe un giro disponible y consultar el punto habilitado para realizar el retiro, cuando corresponda.

El DPS recomienda no entregar datos personales a terceros ni ingresar información en páginas que prometan adelantar o acelerar los pagos. Los beneficiarios deben utilizar únicamente los canales oficiales habilitados para consultar y recibir las transferencias.

Documentos requeridos para recibir el pago de Renta Ciudadana

Para recibir el incentivo de Renta Ciudadana, los beneficiarios deben contar con la documentación necesaria para acreditar su identidad y realizar el cobro a través del operador y el canal que les hayan sido asignados.

Para efectuar el cobro, se debe contar principalmente con:

Cédula de ciudadanía vigente , que permite verificar la identidad del titular del giro.

Información actualizada en el Sisbén IV , cuando corresponda según las condiciones del programa.

Documento o autorización adicional, únicamente si el DPS o el operador lo solicita para una modalidad particular de pago.

Es importante verificar previamente si existe un giro disponible y cuál es el operador y punto de pago asignados. Además, el beneficiario debe evitar entregar su información personal a terceros y utilizar únicamente los canales oficiales para realizar consultas relacionadas con Renta Ciudadana.

Renta Ciudadana iniciará su cuarto ciclo de pagos el 21 de agosto. IA - Creada por El Cronista Colombia

Fechas del cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana

El cuarto ciclo de pagos iniciará el 21 de agosto de 2026, con montos que van desde $220.000 hasta $500.000, dependiendo del número de integrantes del hogar y el grupo Sisbén.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto informando la fecha y el punto de cobro asignado según su operador.