La propuesta busca extender hasta julio de 2027 la transición del Sisbén al RUI, mientras Prosperidad Social utilizó nuevamente las bases del Sisbén IV para definir el cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca extender el periodo de transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), según un proyecto de decreto publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fechado el 2 de septiembre de 2026. La propuesta plantea modificar el régimen establecido por el Decreto 662 de 2026 y llevar la fecha límite de transición del 31 de octubre de este año al 31 de julio de 2027.

El cambio se plantea después de la entrada en operación del RUI y de las dificultades registradas durante su implementación. El proyecto contempla un periodo adicional para avanzar en los ajustes técnicos y operativos del nuevo sistema, mientras continúa utilizándose la información del Sisbén durante la transición.

Aunque el proyecto fue sometido a comentarios públicos en septiembre, la extensión hasta julio de 2027 debe presentarse como una propuesta mientras no exista un decreto definitivo que la adopte. En paralelo, Prosperidad Social resolvió la metodología utilizada para el cuarto ciclo de transferencias de 2026 utilizando nuevamente las bases del Sisbén IV.

¿Por qué el Gobierno propone extender la transición del Sisbén al RUI?

El proyecto de decreto plantea ampliar el periodo de transición porque el DNP considera necesario contar con más tiempo para completar las condiciones técnicas, metodológicas, tecnológicas, institucionales y operativas requeridas para la implementación del RUI. La propuesta busca modificar específicamente el régimen de transición establecido en el Decreto 1082 de 2015, que había sido adicionado mediante el Decreto 662 de 2026.

Uno de los elementos que aparece en la documentación relacionada con el proyecto es el volumen de reclamaciones recibido después de la implementación del nuevo sistema. Durante agosto se registraron más de 112.000 peticiones de inconformidad relacionadas con la clasificación socioeconómica, una cifra que puso en discusión el proceso de transición y la necesidad de revisar el funcionamiento del RUI.

El proyecto también contempla un periodo adicional para realizar ajustes y calibraciones de los modelos utilizados por el RUI y para avanzar en la operativización de las herramientas asociadas al nuevo sistema. La propuesta, por lo tanto, no elimina el RUI, sino que modifica el cronograma previsto para completar la transición.

El proyecto contempla mantener el uso del Sisbén para la focalización de subsidios, programas y servicios sociales durante ese período. Shutterstock

¿Qué pasará con el Sisbén y los subsidios durante la transición?

Uno de los puntos centrales del proyecto es que, durante el periodo de transición propuesto, las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas continuarían utilizando la información del Sisbén para el reconocimiento y la focalización de subsidios, programas y servicios sociales. La propuesta también contempla que durante esta etapa continúen habilitados los canales de consulta del Sisbén.

Esto no significa que pertenecer a determinado grupo del Sisbén otorgue automáticamente un subsidio porque cada programa social establece sus propios requisitos y criterios de focalización. En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social es la entidad responsable de definir y aplicar las condiciones correspondientes.

De hecho, Prosperidad Social informó el 17 de septiembre de 2026 que la aplicación del RUI había generado efectos sobre la operación del cuarto ciclo de pagos. Para garantizar la continuidad de la atención durante la transición, la entidad realizó un análisis técnico y jurídico y decidió utilizar para ese ciclo las bases del Sisbén IV con cortes del 18 de mayo y del 27 de julio de 2026.

¿Hasta cuándo se extendería la transición del Sisbén al RUI?

El RUI comenzó a operar como instrumento de focalización el 1 de agosto de 2026, de acuerdo con el Decreto 662 de 2026. La norma estableció, además, un período de transición hasta el 31 de octubre de 2026 para los beneficiarios y potenciales beneficiarios que al 31 de julio ya habían sido identificados o focalizados mediante la información del Sisbén.

Ahora, el Proyecto de Decreto DNP 9AJ de 2026 plantea modificar ese cronograma y extender el régimen de transición hasta el 31 de julio de 2027. Durante ese período, según el proyecto fechado el 2 de septiembre, las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas continuarían utilizando la información del Sisbén para el reconocimiento y la focalización de subsidios, programas y servicios sociales.

La propuesta no implica que el RUI deje de existir ni que su entrada en operación sea trasladada, sino que busca ampliar el período durante el cual se mantendría la utilización del Sisbén mientras se completa la implementación del nuevo sistema. Como se trata de un proyecto de decreto que estuvo abierto a comentarios hasta el 7 de septiembre, la fecha del 31 de julio de 2027 debe presentarse como una propuesta y no como un plazo ya establecido por una nueva norma. El documento fue publicado para recibir comentarios, por lo que su contenido podía ser modificado antes de una eventual expedición.

Mientras no se expida una nueva norma, el cronograma vigente sigue siendo el establecido por el Decreto 662 de 2026, mientras que cada programa social debe aplicar sus propios criterios y actos administrativos de focalización y transición.