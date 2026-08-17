Es oficial | El Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo y abogados para comprobar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios

El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

En agosto, embargarán cuentas bancarias y tarjetas de crédito de todas las personas que figuren en esta página web del Gobierno

El Gobierno de Colombia ha ratificado sus mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas domiciliarias para constatar la existencia y situación de las personas que perciben beneficios del Estado, en el marco de la lucha contra pagos improcedentes a personas fallecidas o por errores administrativos.

En los últimos años, se han detectado inconvenientes en las bases de datos y registros que han propiciado pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen con los criterios establecidos, lo que ha generado desconfianza en sectores de la población y ha aumentado la presión para implementar un mayor control.

Esta normativa se inscribe en un contexto de intensificación de los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades pensionales del Estado, en un contexto de ampliación del sistema de protección social.

La medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y la eficiencia en la distribución de recursos públicos, asegurando que las transferencias monetarias sean destinadas únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

Qué es y cómo funciona el operativo casa por casa?

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Es oficial | El Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo y abogados para comprobar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios Anna Bizon

¿Qué pensiones y ayudas sociales controla el Estado?

El propósito de la verificación de estos pagos es prevenir transferencias indebidas a personas fallecidas, duplicaciones de beneficiarios o posibles errores administrativos, cuestiones que han suscitado preocupaciones persistentes en la formulación de políticas públicas.

El operativo abarca, entre otros, lo siguiente:

régimen de pensiones administrado por y otros sistemas especiales. Beneficiarios del Colpensiones y otros sistemas especiales.

Adultos mayores que perciben subsidios en el marco de programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que son beneficiarias de ayudas monetarias periódicas otorgadas por el Estado.

¿Qué hacer si te cobran un pago indebido?

Cuando los equipos de verificación hallan pagos que no deberían haberse efectuado —por ejemplo, a personas fallecidas o a aquellas que no cumplen con los requisitos— las entidades responsables proceden a suspender el beneficio hasta que se aclare la situación y actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas con el propósito de examinar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Este procedimiento busca fortalecer la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto donde la necesidad de cobertura social en Colombia se encuentra en aumento.

Cómo el Gobierno evita errores administrativos: herramientas que usa

El Gobierno, además del operativo de campo, se encuentra enfocado en la integración y modernización de bases de datos públicas, así como en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios. Este esfuerzo incluye la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos que pueden resultar en pagos indebidos no intencionados. Asimismo, esta estrategia busca fortalecer los procesos de transparencia y trazabilidad en la utilización de recursos públicos.