Pensionados de Bogotá, Medellín y Antioquia cobrarán la jubilación de agosto el martes 25: calendario y listado completo.

Es oficial | El Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo y abogados para comprobar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios

Los pensionados de Bogotá, Medellín, Antioquia y del resto del país que reciben su mesada por medio del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) ya tienen fecha confirmada para el pago de agosto. De acuerdo con el calendario oficial, el abono de la jubilación se efectuará el martes 25 de agosto y el dinero quedará disponible durante el transcurso de la jornada en las cuentas bancarias registradas por cada beneficiario.

La medida aplica para todos los pensionados vinculados al sistema de pagos de FOPEP, sin importar la ciudad en la que residan. Quienes reciben el dinero mediante consignación bancaria podrán consultar el saldo directamente en su entidad financiera , sin necesidad de acudir temprano a las oficinas o hacer filas.

El cronograma de pagos es una de las consultas más frecuentes entre los adultos mayores, especialmente durante los últimos días de cada mes, cuando miles de personas esperan la llegada de su mesada para cubrir gastos de vivienda, alimentación, salud y servicios.

¿Qué día pagan la pensión de agosto a los jubilados de FOPEP en Colombia?

FOPEP confirmó que la mesada pensional correspondiente a agosto será abonada el martes 25 de agosto.

La entidad recordó que el depósito no se realiza a una hora exacta para todos los usuarios, ya que cada banco procesa las consignaciones de manera independiente. Por esta razón, el dinero puede reflejarse en diferentes momentos del día .

El pago aplica para pensionados de todo el territorio nacional, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y municipios de Antioquia, Cundinamarca y demás departamentos del país.

¿En qué bancos pueden cobrar la pensión los beneficiarios de FOPEP?

Los pensionados cuentan con una amplia red de entidades financieras autorizadas para recibir la mesada. Entre los bancos habilitados se encuentran:

Bancolombia.

Banco Popular.

BBVA.

Davivienda.

Banco AV Villas.

Banco Caja Social.

Banco Agrario de Colombia.

Estas entidades disponen de oficinas, cajeros automáticos y corresponsales bancarios distribuidos en todo el país, lo que facilita el acceso al dinero sin importar la ubicación del pensionado.

Pensionados de Bogotá, Medellín y Antioquia cobrarán la jubilación de agosto el martes 25: calendario y listado completo.

¿A qué hora estará disponible el pago de la pensión de agosto?

FOPEP explicó que el abono queda aplicado durante la fecha señalada en el calendario de pagos, por lo que los pensionados pueden ver reflejada su mesada en cualquier momento del martes 25 de agosto.

La recomendación es consultar los canales digitales del banco, aplicaciones móviles, cajeros automáticos o líneas de atención antes de desplazarse a una sucursal física.

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos de FOPEP?

Los pensionados pueden verificar mensualmente las fechas de pago a través de los canales oficiales de FOPEP y de las entidades bancarias donde reciben la mesada.