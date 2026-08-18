La legislación colombiana contempla descuentos en el impuesto de renta para ciertos tipos de donaciones.

Las donaciones destinadas a atender a las comunidades afectadas por el terremoto pueden representar no solo una ayuda para las personas damnificadas, sino también un beneficio tributario para determinados contribuyentes. La normativa colombiana contempla descuentos sobre el impuesto de renta cuando los aportes cumplen con las condiciones establecidas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó que el artículo 257 del Estatuto Tributario contempla un descuento equivalente al 25% del valor donado para quienes realicen aportes a las entidades autorizadas por la legislación. En el caso particular de alimentos y productos de higiene y aseo entregados a determinados bancos de alimentos, el beneficio puede llegar hasta el 37%.

Cuánto se puede descontar del impuesto de renta por una donación

El beneficio tributario general permite descontar del impuesto de renta un equivalente al 25% del valor de determinadas donaciones efectuadas durante el año o período gravable. Para acceder a este mecanismo, tanto el donante como la entidad receptora deben cumplir los requisitos establecidos en las normas tributarias.

Esto significa que el beneficio no consiste en recibir de vuelta el dinero donado ni en restarlo directamente de los ingresos. Se trata de un descuento que puede aplicarse sobre el impuesto de renta determinado por el contribuyente, siempre que la donación se encuentre dentro de los supuestos autorizados.

Las donaciones destinadas a las comunidades afectadas por emergencias pueden contar con beneficios tributarios bajo determinadas condiciones. Magnific

Cuándo el descuento puede llegar hasta el 37%

Existe un tratamiento especial para las donaciones de alimentos aptos para el consumo humano y de bienes de higiene y aseo realizadas a bancos de alimentos que cumplan las condiciones previstas por la ley. En estos casos, el descuento tributario puede alcanzar un máximo del 37% del valor donado.

La norma también contempla los costos y gastos de transporte necesarios para poner los productos a disposición del donatario, siempre que estos valores estén debidamente incluidos y discriminados en el certificado correspondiente. El beneficio que no pueda aplicarse en el período en que se genera puede imputarse en períodos gravables posteriores, hasta por cuatro períodos.

Qué deben tener en cuenta quienes quieran acceder al beneficio

El descuento no se aplica automáticamente por el simple hecho de entregar dinero, alimentos u otros productos a una persona afectada por una emergencia. Para que proceda, la donación debe cumplir las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario y realizarse a través de entidades que estén dentro de los supuestos contemplados por la legislación.

Por eso, antes de efectuar el aporte, los contribuyentes deben verificar que la organización receptora esté habilitada para generar el beneficio y conservar la documentación que acredite la operación. La DIAN ha reiterado que los beneficios tributarios derivados de las donaciones están sujetos al cumplimiento de los requisitos legales y formales correspondientes.