Más de 30 motocicletas 0 km, 72 cascos abatibles y 36 kits de herramientas: así se refuerza la seguridad en Kennedy.

La entrega busca fortalecer la atención y reacción de los uniformados.

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La Alcaldía Local de Kennedy entregó el miércoles pasado 36 motocicletas nuevas y equipadas a la Policía como parte de una inversión de $2.058 millones destinada a fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta de los uniformados en esta localidad del suroccidente de Bogotá.

La dotación también incluye 72 cascos abatibles, 72 kits de protección y 36 kits de herramientas, elementos que estarán disponibles para apoyar las labores operativas y de prevención del delito en los barrios de Kennedy.

¿Cuántas motocicletas nuevas recibió la Policía de Kennedy?

En total fueron 36 motocicletas 0 km las entregadas a los uniformados de la localidad octava. Los vehículos hacen parte de una estrategia e fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía en Kennedy.

La entrega fue realizada por la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Con estos nuevos vehículos, las autoridades buscan contar con mayores herramientas para atender las situaciones de seguridad y mejorar los tiempos de reacción de los uniformados en el territorio.

¿Qué elementos de seguridad recibieron los policías de Kennedy?

Además de las motocicletas, la inversión contempla diferentes elementos destinados a la protección de los policías durante sus labores. La dotación entregada incluye:

72 cascos abatibles.

72 kits de protección, conformados por coderas, rodilleras, guantes e impermeables.

36 kits de herramientas para apoyar el mantenimiento y funcionamiento de las motocicletas.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Kennedy, estos elementos complementan la entrega de los vehículos y buscan brindar mejores condiciones para el trabajo operativo de los uniformados.

Más de 30 motocicletas 0 km, 72 cascos abatibles y 36 kits de herramientas: así se refuerza la seguridad en Kennedy.

¿Cuánto dinero se invirtió en las nuevas motocicletas para Kennedy?

La inversión destinada a esta entrega fue de $2.058 millones. Los recursos fueron dirigidos a la adquisición de los vehículos y los diferentes elementos que acompañan la dotación para la Policía.

La administración local señaló que la entrega hace parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la convivencia en Kennedy y convertir los recursos públicos en herramientas para el trabajo de las autoridades.

Además, el personal operativo recibirá una jornada de inducción de ocho horas para aprender el correcto uso y conservación del nuevo parque automotor.