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Este domingo 27 de septiembre se llevó a cabo un operativo realizado en Sabana de Torres, Santander, que terminó con la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

Las dos mujeres eran buscadas mediante notificación roja de Interpol y son requeridas por la justicia ecuatoriana en una causa relacionada con presunto lavado de activos.

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¿Cómo fue el operativo para capturar a los familiares de alias “Fito”?

La operación fue realizada por organismos de seguridad de Colombia y Ecuador, además del FBI. Según la información difundida por las autoridades, las mujeres fueron localizadas en territorio colombiano y detenidas durante el domingo.

Además, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, informó que el procedimiento contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía. Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que también intervinieron la Policía ecuatoriana y el Centro Nacional de Inteligencia.

¿De qué acusan a la esposa y la hija de alias “Fito”?

De acuerdo con lo informado por el mandatario, las autoridades ecuatorianas investigan a Peñarrieta Tuárez y Macías Peñarrieta por el presunto uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización.

De La Espriella anunció que serán enviadas a Ecuador para que respondan ante la justicia de ese país.

Alias “Fito” fue líder de Los Choneros y actualmente permanece detenido en Estados Unidos, luego de haber sido extraditado desde Ecuador.