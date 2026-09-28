Una alternativa para escuchar música y podcasts sin cables: los audífonos Red Flag tienen batería recargable, diadema acolchada y un alcance de hasta 10 metros. (Fuente: WIkimedia Commons - autor: EEIM)

Tiendas D1 tiene entre sus opciones de tecnología unos audífonos de diadema inalámbricos Red Flag por $59.900. El producto está pensado para escuchar música, podcasts y contenido multimedia sin necesidad de utilizar cables durante la reproducción.

El modelo cuenta con una batería recargable de 400 mAh, cuyo tiempo de carga es de aproximadamente dos horas. Además, ofrece un alcance inalámbrico de hasta 10 metros, por lo que permite utilizar los audífonos manteniendo cierta distancia del dispositivo conectado.

Los audífonos tienen una diadema acolchada y vienen acompañados por un cable de carga USB Tipo C, un cable auxiliar y un manual de uso. Según la ficha del producto, pueden utilizarse para estudiar, trabajar, hacer ejercicio o relajarse, aunque se recomienda mantenerlos alejados del agua y la humedad.

Los audífonos inalámbricos de D1 tienen batería recargable y alcance de 10 metros

El modelo cuenta con una batería recargable de 400 mAh, con un tiempo de carga estimado de dos horas. Para conectarlos, incluyen un cable de carga USB Tipo C, además de un cable auxiliar para utilizarlos mediante conexión alámbrica.

Según la descripción del producto, los audífonos tienen un rango inalámbrico de hasta 10 metros y una impedancia de 32 ohmio. Están diseñados para reproducir música, podcasts y otros contenidos multimedia sin necesidad de utilizar cables durante la reproducción.

Los audífonos Red Flag tienen batería recargable de 400 mAh, un alcance inalámbrico de hasta 10 metros y vienen con cable USB Tipo C y auxiliar. Captura de pantalla del sitio oficial de Tiendas D1

Cuánto cuestan los audífonos diadema de D1 y qué incluyen

El producto se comercializa a $59.900 por una unidad y tiene un diseño de diadema acolchada pensado para brindar comodidad durante el uso. Sus dimensiones son de 20,4 x 22,2 x 5,9 centímetros y están fabricados principalmente con plástico ABS, componentes electrónicos, una batería recargable y espuma o almohadilla sintética.

El paquete incluye los audífonos, un cable de carga USB Tipo C, un cable auxiliar y un manual de uso. Entre las recomendaciones de cuidado se indica no exponerlos al agua o la humedad y no utilizarlos mientras están cargándose.