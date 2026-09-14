Oficial | La Policía podrá entrar a las universidades públicas: estos son los casos en que podrá intervenir.

La medida contempla la intervención de la Fuerza Pública en situaciones determinadas.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo protocolo nacional para definir cuándo la Policía podrá ingresar a las universidades públicas de Colombia ante hechos de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones graves del orden público . La medida busca establecer una ruta de actuación para diferenciar las protestas pacíficas de aquellas situaciones en las que exista un riesgo para estudiantes, ciudadanos o integrantes de la Fuerza Pública.

El anuncio abrió nuevamente la discusión sobre los límites de la autonomía universitaria y el papel de las autoridades dentro de los campus. El mandatario sostuvo que las universidades mantienen su autonomía, pero esta no puede impedir la actuación del Estado cuando se cometan delitos o se presenten hechos que comprometan la seguridad .

¿Cuándo podrá entrar la Policía a las universidades públicas en Colombia?

De acuerdo con el anuncio del presidente, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de responder ante situaciones de violencia dentro de las universidades públicas.

El nuevo protocolo establecerá las circunstancias en las que podrá producirse el ingreso de la Fuerza Pública. Entre los escenarios contemplados están los hechos de vandalismo, terrorismo, violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

La intención del Gobierno es fijar criterios concretos para que no todas las manifestaciones reciban el mismo tratamiento. Una protesta pacífica deberá diferenciarse de una situación en la que se estén cometiendo delitos o exista un riesgo inmediato para otras personas.

De esta manera, el anuncio no plantea que la Policía ingrese de forma automática a cualquier universidad ante una movilización estudiantil, sino que establece la creación de reglas para determinar cuándo una intervención estaría justificada.

Oficial | La Policía podrá entrar a las universidades públicas: estos son los casos en que podrá intervenir.

¿Qué anunció Abelardo de la Espriella sobre las universidades públicas?

El presidente afirmó que la autonomía universitaria no significa que los campus estén por fuera de las normas de seguridad y convivencia que rigen en Colombia.

Según explicó, las universidades públicas no pueden convertirse en espacios para preparar ataques, almacenar elementos destinados a actos violentos o agredir a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública.

De la Espriella también aseguró que su Gobierno respetará las protestas que se desarrollen de manera pacífica y dentro del marco de la Constitución y la ley.

La diferencia estará, según el anuncio, en el momento en que una manifestación pase a involucrar violencia, destrucción de infraestructura, terrorismo o agresiones contra otras personas.

¿Qué dijo el rector de la Universidad Nacional sobre el ingreso de la Policía?

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió al anuncio en entrevista con La FM y explicó cuáles considera que deberían ser los límites para la actuación de las autoridades dentro de los campus.

Peña coincidió en que la autonomía universitaria tiene límites y sostuvo que las universidades públicas no son soberanas frente al Estado.

En ese sentido, explicó que la Policía puede ingresar cuando dentro de una institución se presenta un delito grave, como un acto terrorista, una persona gravemente herida o la comisión de un crimen.

El rector también recordó que existen situaciones en las que las autoridades ya ingresan a los campus, como los procedimientos de la Policía antiexplosivos cuando existe sospecha de artefactos peligrosos.

Sin embargo, marcó una diferencia frente a las protestas. Según explicó, el ingreso preventivo de la Policía durante una movilización pacífica no sería la solución adecuada.

¿Qué propone el rector de la Universidad Nacional para combatir la violencia?

Peña defendió el uso de inteligencia para identificar a las personas responsables de los hechos violentos.

En la entrevista recordó que, después de la pandemia, la Universidad Nacional llegó a registrar varios episodios de pedreas y actividades violentas por semana. Según explicó, el trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía permitió posteriormente capturar a 11 personas que, de acuerdo con su versión, no pertenecían a la institución y estarían relacionadas con los desmanes.

Para el rector, ese antecedente demuestra que una investigación dirigida contra quienes protagonizan los actos violentos puede ser más efectiva que una intervención indiscriminada.

La Universidad Nacional también viene implementando mecanismos de identificación para quienes ingresan al campus mediante el carné institucional o el documento de identidad, sin cerrar sus espacios culturales a la ciudadanía.