Ni uno ni cuatro días: ingeniera de alimentos reveló cuánto aguanta el arroz y la pasta en la nevera

Las tablas de madera están en contacto permanente con distintos alimentos y, por ese motivo, mantener una higiene adecuada después de cada uso es fundamental para evitar que queden residuos sobre su superficie.

Uno de los trucos domésticos más difundidos consiste en utilizar limón y sal para frotarlas. Sin embargo, aunque esta combinación puede ayudar a desprender restos visibles, no cumple la función de desinfectar la tabla.

Así lo explicó la ingeniera de alimentos detrás de la cuenta de TikTok @ingdetusalimentos, quien advirtió sobre las limitaciones de este método casero y la importancia de diferenciar una limpieza superficial de una verdadera desinfección.

@ingdetusalimentos Desinfectar tablas de madera con sal y limón NO sirve, es un mito ❌ Aunque se cree que la sal y el limón “desinfectan”, no eliminan bacterias ni otros microorganismos presentes en los poros de la madera. Solo ayudan a retirar suciedad superficial por arrastre, pero no hacen segura la tabla para su uso. #tablasparapicar #hacksdecocina #aprendeentiktok #learnontiktok ♬ sonido original - Ingdetusalimentos

¿Sirve limpiar una tabla de madera con limón y sal?

De acuerdo con la explicación de la especialista, el limón y la sal pueden ayudar a retirar suciedad superficial, principalmente por la fricción que se genera al frotar los ingredientes contra la madera.

Sin embargo, esto no significa que la tabla quede desinfectada. El procedimiento puede mejorar visualmente la superficie y colaborar con la eliminación de algunos restos, pero no debe considerarse suficiente para garantizar una correcta higiene del utensilio.

“Limón y sal pueden ayudar a retirar suciedad superficial, pero no desinfectan una tabla de madera”, resume la especialista en su publicación.

Por ese motivo, el truco no reemplaza los métodos adecuados de limpieza y desinfección cuando estos sean necesarios, especialmente teniendo en cuenta que las tablas entran en contacto directo con alimentos.

Por qué el limón y la sal no desinfectan la tabla de madera

La confusión surge porque ambos ingredientes suelen asociarse con la limpieza doméstica. En este caso, la sal actúa principalmente mediante la fricción, ayudando a desprender residuos adheridos a la superficie.

El limón, en tanto, puede colaborar con la limpieza superficial y con determinados olores. Pero utilizar ambos ingredientes no convierte al procedimiento en un método de desinfección capaz de garantizar la eliminación de microorganismos potencialmente peligrosos.

Por eso, tal como señala la ingeniera de alimentos, es importante no utilizar este truco como reemplazo de las medidas de higiene necesarias en la cocina.

Además, cuando una tabla de madera presenta grietas, surcos profundos o un desgaste considerable, la limpieza puede resultar más difícil, ya que los restos pueden alojarse en esas irregularidades.