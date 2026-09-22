El jefe de Policía de Montevideo, el comisario genera lAlfredo Clavijo, informó que el Ministerio del Interior reforzará el trabajo con personas en situación de calle a través de una estrategia “más intensiva” con el uso de la Ley de Faltas.

El jerarca policial explicó que esto ocurrirá una vez que termine la alerta roja por frío que decretó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y que rigió durante todo el invierno para todo el país.

Clavijo señaló que este trabajo se coordina en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) con la finalidad de brindar una respuesta “diferencial”.

“En esas zonas no tenemos un emergente importante, pero lo estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Intendencia de Montevideo, hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Salud Pública también en torno a abordar a las personas en situación de calle de una manera diferencial luego de que finalice la emergencia y en torno a lo que es la Ley de Faltas”, explicó el jefe de Policía en rueda de prensa.

Uno de los focos prioritarios se concentra en la zona céntrica de la capital. Clavijo admitió que “tenemos un gran desafío con las personas que en torno a la ciudad de Montevideo y principalmente al Centro están con problemas de consumo problemático de estupefacientes y problemáticas de salud mental”.

Ante este escenario, el jerarca dijo que la Jefatura de Policía prevé dar un nuevo impulso a las tareas interinstitucionales y de patrullaje en el espacio público que se desarrollan a lo largo del año.

“Siempre se aplicó la Ley de Faltas. Lo que ahora hacemos es una estrategia de que sea más intensiva, como el Ministerio del Interior lo vino aplicando desde el principio de año con el operativo Calle. Entendemos que, ahora, llegada la temporada, tenemos que retomar esa estrategia”, explicó Clavijo.