El país se prepara para recibir una nueva aerolínea low cost con 14 frecuencias semanales a Estados Unidos: los Airbus A320 y A321 cambiarán la aviación nacional.

La aviación colombiana sumará una nueva alternativa para viajar al exterior. La compañía comenzará sus operaciones hacia finales de 2026.

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Frontier Airlines tiene previsto iniciar sus vuelos directos entre Colombia y Estados Unidos en diciembre de 2026, con conexiones desde Bogotá, Medellín y Cartagena hacia Orlando, Florida . La llegada de la aerolínea estadounidense de bajo costo representará su primer ingreso al mercado suramericano y añadirá inicialmente 14 frecuencias semanales entre ambos países.

El anuncio también contempla un aumento de la oferta a partir de marzo de 2027. En esa etapa, la ruta entre Bogotá y Orlando pasará a operar todos los días, con lo que la programación llegará a 15 frecuencias semanales. El inicio de las operaciones, sin embargo, dependerá de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

¿Cuándo comenzará a operar Frontier Airlines en Colombia?

Frontier Airlines prevé comenzar a operar en Colombia en diciembre de 2026. La compañía estadounidense prepara tres rutas directas hacia Orlando, aunque el inicio comercial todavía está sujeto a los permisos necesarios.

La programación anunciada contempla vuelos desde:

Bogotá hacia Orlando.

Medellín hacia Orlando.

Cartagena hacia Orlando.

Con esta incorporación, los viajeros colombianos tendrán una nueva opción para llegar a Florida sin depender de otras conexiones aéreas. La operación también permitirá ampliar la oferta de vuelos internacionales desde tres de los principales puntos de salida del país.

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¿Cuántas frecuencias semanales tendrá Frontier Airlines hacia Orlando?

En su primera etapa, Frontier Airlines ofrecerá 14 frecuencias semanales entre Colombia y Orlando. La cifra corresponde a la programación inicial de sus rutas desde Bogotá, Medellín y Cartagena, junto con los respectivos vuelos de regreso.

La compañía prevé ampliar esa oferta en marzo de 2027. Desde ese momento, el trayecto entre Bogotá y Orlando tendrá operación diaria, lo que elevará el total a 15 frecuencias semanales.

El aumento permitirá reforzar la conectividad aérea entre Colombia y Florida y ofrecer más posibilidades de viaje a quienes buscan una alternativa de bajo costo para llegar a Estados Unidos.

¿Qué aviones utilizará Frontier Airlines en sus vuelos a Colombia?

Frontier Airlines opera con aeronaves de la familia Airbus A320 y A321, modelos que forman parte de su flota para vuelos nacionales e internacionales.

Estos aviones serán parte de la operación de la compañía en Colombia. La aerolínea desarrolla su modelo comercial bajo un esquema de tarifas de bajo costo, en el que el precio inicial puede variar según los servicios que el pasajero agregue.

Por ejemplo, la selección de silla y el transporte de equipaje pueden representar cargos adicionales, dependiendo de la tarifa escogida y de las condiciones del tiquete.