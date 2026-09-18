D1 incorporó unos audífonos inalámbricos RedFlag con función de traducción en tiempo real. Cuestan $49.900 y también permiten escuchar música desde el celular.

Tiendas D1 incorporó a su catálogo un nuevo dispositivo pensado para quienes necesitan comunicarse en otros idiomas. Se trata de los Audífonos de Traducción Instantánea RedFlag X1 U, que combinan conectividad inalámbrica con una función de traducción en tiempo real. El producto se ofrece a $49.900 en la tienda online de D1.

Según la descripción oficial, estos audífonos están diseñados para facilitar la comunicación durante viajes, reuniones, jornadas de estudio y conversaciones cotidianas con personas que hablan diferentes idiomas. Además de la función de traducción, pueden utilizarse para escuchar música desde el celular.

El dispositivo tiene un alcance inalámbrico de hasta 10 metros y una autonomía de hasta tres horas. Viene acompañado por una caja de carga, un cable USB Tipo-C y un manual de uso, mientras que D1 informa una garantía legal de 12 meses para el producto, bajo las condiciones establecidas por la normativa aplicable.

Cómo funcionan los audífonos traductores de D1 y qué características tienen

Los RedFlag X1 U incorporan una función de traducción en tiempo real que busca facilitar las conversaciones entre personas que hablan distintos idiomas. De acuerdo con D1, son compatibles con la mayoría de los teléfonos celulares y cuentan con conectividad inalámbrica, por lo que pueden utilizarse sin permanecer conectados físicamente al dispositivo.

Entre sus especificaciones se encuentran una impedancia de 32 ohmios, sensibilidad de 90 dB y un rango de frecuencia de 2042-2480 MHz. Los auriculares tienen baterías de litio de 3,7 V y 30 mAh, mientras que el estuche de carga incorpora una batería de 3,7 V y 200 mAh. El tiempo de carga informado es de aproximadamente dos horas y la duración de la batería puede alcanzar las tres horas.

Captura de pantalla del sitio web oficial de Tiendas D1

Cuánto cuestan los audífonos de traducción instantánea de D1 y qué incluyen

El precio publicado por Tiendas D1 para los Audífonos de Traducción Instantánea RedFlag X1 U es de $49.900 por unidad. La presentación incluye los audífonos inalámbricos, la caja de carga, un cable USB Tipo-C y el manual de uso. El producto figura actualmente en el catálogo online de la cadena.

Antes de utilizarlos, D1 recomienda leer las instrucciones, comprobar la compatibilidad con el teléfono celular y cargar completamente tanto los audífonos como el estuche. El producto es de origen chino y cuenta con 12 meses de garantía legal, que contempla defectos de calidad e idoneidad; la cobertura no aplica en casos como uso indebido, intervención de terceros, fuerza mayor o incumplimiento de las instrucciones.