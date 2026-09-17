Colombia definió $86,9 billones para inversión pública en 2027: cuánto recibirá cada región y qué proyectos serán financiados

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El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 avanza en el Congreso y comienza a definirse cómo se distribuirán los recursos destinados a obras, programas sociales y proyectos estratégicos en las distintas regiones de Colombia.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron un monto global de $634,9 billones, aunque el proyecto todavía debe continuar su trámite legislativo. Dentro de esa cifra, el componente previsto para inversión pública alcanza los $86,9 billones, un valor que coincide con los cerca de $87 billones informados por el Congreso al inicio de la discusión presupuestal.

De acuerdo con el documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) conocido por Valora Analitik, $63,8 billones estarán territorializados, mientras que otros $21,9 billones corresponden a inversiones de alcance nacional y $1,2 billones permanecen pendientes de regionalización.

¿Cuánto recibiría cada región de Colombia en 2027?

La región Andina aparece con la mayor participación dentro de la programación territorial: tendría $22,27 billones, equivalentes al 25,6% del presupuesto de inversión. En segundo lugar se ubica el Caribe, con $15,79 billones (18,2%).

El reparto preliminar se completa de la siguiente manera:

Región Pacífico: $10,79 billones (12,4%).

Amazonía: $2,92 billones (3,4%).

Orinoquía: $2,75 billones (3,2%).

San Andrés y Providencia: $309.559 millones (0,4%).

Bogotá D.C.: $8,98 billones (10,3%).

Estas cifras todavía no representan asignaciones definitivas. Según la información del DNP citada por Valora Analitik, los valores presentados ante el Congreso son preliminares e indicativos y podrían modificarse durante el proceso presupuestal y de acuerdo con la ejecución de las entidades.

Bogotá y Antioquia concentran las mayores asignaciones

Al analizar individualmente los territorios, Bogotá encabeza la distribución con $8,98 billones. Buena parte de estos recursos se orientaría a trabajo, hacienda e inclusión social y reconciliación.

Entre las iniciativas contempladas aparecen la cofinanciación de tramos del Metro de Bogotá, la flota eléctrica Bogotá-Soacha, la Troncal de la Calle 13 de TransMilenio y el proyecto ferroviario que conectaría Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá.

Después de la capital aparece Antioquia, con una asignación proyectada de $6,38 billones. Allí, transporte e inclusión social concentrarían buena parte de la inversión, con iniciativas como el mejoramiento de la Autopista al Mar, en el corredor del Túnel del Toyo, y actuaciones relacionadas con el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná.

Por su parte, Valle del Cauca tendría $4,20 billones, principalmente para programas sociales y transporte. Entre las intervenciones señaladas figuran corredores como Mulaló-Loboguerrero y Buenaventura-Loboguerrero-Buga.

Regiotram, Canal del Dique y energía solar, entre los proyectos previstos

Cundinamarca tendría una asignación de $3,39 billones, con recursos destinados principalmente a hacienda, transporte e inclusión social. Entre las obras destacadas se encuentra el Regiotram de Occidente entre Bogotá y Facatativá, además de intervenciones sobre la Perimetral de Cundinamarca.

Para Bolívar, la programación alcanza los $2,84 billones. Allí aparecen proyectos vinculados con programas sociales, actuaciones relacionadas con el Canal del Dique y soluciones de generación fotovoltaica para hogares de estratos 1, 2 y 3.

En el otro extremo de la distribución se encuentran Vaupés, con $190.825 millones, y Guainía, con $210.097 millones. En ambos territorios, educación rural figura entre los sectores con mayor peso.

El margen disponible para inversión está condicionado por otras obligaciones del Estado. El proyecto del PGN contempla $155,4 billones para el servicio de la deuda, además de recursos para funcionamiento, pensiones, salud y otras obligaciones presupuestales. El Senado informó que la inversión prevista para 2027 es inferior a la de 2026, cuando alcanzó $89,5 billones.

La discusión, de todos modos, todavía no finalizó. La aprobación de los $634,9 billones correspondió al monto general del presupuesto, ahora continúa el debate de su composición y posteriormente el proyecto deberá avanzar hacia las plenarias de Senado y Cámara.