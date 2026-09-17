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El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 avanza en el Congreso y comienza a definirse cómo se distribuirán los recursos destinados a obras, programas sociales y proyectos estratégicos en las distintas regiones de Colombia.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron un monto global de $634,9 billones, aunque el proyecto todavía debe continuar su trámite legislativo. Dentro de esa cifra, el componente previsto para inversión pública alcanza los $86,9 billones, un valor que coincide con los cerca de $87 billones informados por el Congreso al inicio de la discusión presupuestal.

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De acuerdo con el documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) conocido por Valora Analitik, $63,8 billones estarán territorializados, mientras que otros $21,9 billones corresponden a inversiones de alcance nacional y $1,2 billones permanecen pendientes de regionalización.

¿Cuánto recibiría cada región de Colombia en 2027?

La región Andina aparece con la mayor participación dentro de la programación territorial: tendría $22,27 billones, equivalentes al 25,6% del presupuesto de inversión. En segundo lugar se ubica el Caribe, con $15,79 billones (18,2%).

El reparto preliminar se completa de la siguiente manera:

  • Región Pacífico: $10,79 billones (12,4%).
  • Amazonía: $2,92 billones (3,4%).
  • Orinoquía: $2,75 billones (3,2%).
  • San Andrés y Providencia: $309.559 millones (0,4%).
  • Bogotá D.C.: $8,98 billones (10,3%).

Estas cifras todavía no representan asignaciones definitivas. Según la información del DNP citada por Valora Analitik, los valores presentados ante el Congreso son preliminares e indicativos y podrían modificarse durante el proceso presupuestal y de acuerdo con la ejecución de las entidades.

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Bogotá y Antioquia concentran las mayores asignaciones

Al analizar individualmente los territorios, Bogotá encabeza la distribución con $8,98 billones. Buena parte de estos recursos se orientaría a trabajo, hacienda e inclusión social y reconciliación.

Entre las iniciativas contempladas aparecen la cofinanciación de tramos del Metro de Bogotá, la flota eléctrica Bogotá-Soacha, la Troncal de la Calle 13 de TransMilenio y el proyecto ferroviario que conectaría Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá.

Después de la capital aparece Antioquia, con una asignación proyectada de $6,38 billones. Allí, transporte e inclusión social concentrarían buena parte de la inversión, con iniciativas como el mejoramiento de la Autopista al Mar, en el corredor del Túnel del Toyo, y actuaciones relacionadas con el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná.

Por su parte, Valle del Cauca tendría $4,20 billones, principalmente para programas sociales y transporte. Entre las intervenciones señaladas figuran corredores como Mulaló-Loboguerrero y Buenaventura-Loboguerrero-Buga.

Regiotram, Canal del Dique y energía solar, entre los proyectos previstos

Cundinamarca tendría una asignación de $3,39 billones, con recursos destinados principalmente a hacienda, transporte e inclusión social. Entre las obras destacadas se encuentra el Regiotram de Occidente entre Bogotá y Facatativá, además de intervenciones sobre la Perimetral de Cundinamarca.

Para Bolívar, la programación alcanza los $2,84 billones. Allí aparecen proyectos vinculados con programas sociales, actuaciones relacionadas con el Canal del Dique y soluciones de generación fotovoltaica para hogares de estratos 1, 2 y 3.

En el otro extremo de la distribución se encuentran Vaupés, con $190.825 millones, y Guainía, con $210.097 millones. En ambos territorios, educación rural figura entre los sectores con mayor peso.

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El margen disponible para inversión está condicionado por otras obligaciones del Estado. El proyecto del PGN contempla $155,4 billones para el servicio de la deuda, además de recursos para funcionamiento, pensiones, salud y otras obligaciones presupuestales. El Senado informó que la inversión prevista para 2027 es inferior a la de 2026, cuando alcanzó $89,5 billones.

La discusión, de todos modos, todavía no finalizó. La aprobación de los $634,9 billones correspondió al monto general del presupuesto, ahora continúa el debate de su composición y posteriormente el proyecto deberá avanzar hacia las plenarias de Senado y Cámara.