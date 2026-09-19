El Gobierno Nacional informó sobre presuntos hallazgos administrativos y financieros en 11 de las 42 cajas de compensación familiar de Colombia que actualmente están o han estado sometidas a algún tipo de intervención o medida de vigilancia. Los señalamientos se conocieron mientras varias de estas entidades atraviesan procesos para mantener, modificar o levantar las medidas adoptadas.

El reporte involucra recursos importantes para el sistema del subsidio familiar: durante 2025, las cajas administraron cerca de $14,1 billones, provenientes principalmente del aporte parafiscal equivalente al 4% de la nómina.

La documentación recopilada fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que cada organismo determine, dentro de sus competencias, si corresponde adelantar investigaciones.

11 cajas tienen actualmente algún tipo de medida

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, de las 11 cajas que están bajo alguna medida, seis tienen intervención administrativa total, una registra una intervención parcial sobre su consejo directivo y cuatro avanzan en procesos para levantar las decisiones adoptadas.

La situación es diferente en cada entidad y una intervención no significa por sí misma que se haya establecido la existencia de un delito o una responsabilidad individual. Los señalamientos divulgados corresponden a hallazgos que deberán ser contrastados y evaluados por las autoridades competentes antes de determinar si hubo faltas administrativas, disciplinarias, fiscales o conductas penales .

“Estas cajas son patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista”.



El Gobierno Nacional reveló graves hallazgos administrativos y financieros tras las intervenciones realizadas a 11 de las… pic.twitter.com/ZW4cNc2yL6 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 19, 2026

Comfamiliar Atlántico fue intervenida en julio de 2026

Uno de los casos señalados es Comfamiliar Atlántico, cuya intervención administrativa total fue ordenada por la Superintendencia del Subsidio Familiar en julio de 2026. Según el Gobierno, durante la revisión realizada después de la intervención se encontraron modificaciones en la estructura administrativa y creación de cargos realizadas en los últimos días de la administración anterior.

También fueron reportados contratos cuya duración podría superar el periodo previsto para la intervención, posibles incompatibilidades y relaciones contractuales que deberán ser verificadas, además de señalamientos relacionados con modificaciones contractuales, presunto acoso laboral y posibles maniobras fraudulentas con impactos económicos.

La Procuraduría informó que realizó dos visitas administrativas a la entidad después de la intervención para revisar su desarrollo y las condiciones institucionales.

Comfenalco Antioquia y Comfaguajira tienen seguimiento de la Procuraduría

En Comfenalco Antioquia, el Gobierno mencionó una presunta red de intereses políticos a la que la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, denominó “telaraña azul”. Según el señalamiento oficial, esa estructura habría buscado ejercer control sobre recursos superiores a $1 billón. Esta afirmación corresponde a un señalamiento del Ejecutivo y no constituye una determinación judicial de responsabilidades individuales.

La Procuraduría informó el 28 de julio de 2026 que realizaba vigilancia preventiva sobre el proceso de levantamiento de la intervención administrativa total de Comfenalco Antioquia y que había solicitado información a la Superintendencia del Subsidio Familiar sobre los fundamentos y actuaciones del procedimiento.

En el caso de Comfaguajira, el Ministerio Público también mantiene seguimiento al levantamiento de la intervención y a los procesos relacionados con la elección de sus órganos de dirección y control; en una acción de tutela, un juez ordenó establecer un nuevo cronograma electoral para garantizar el debido proceso y la participación de los interesados.

La Procuraduría señaló que Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira son las tres entidades que tienen especial seguimiento preventivo por parte del organismo, dentro de una revisión que también comprende las medidas de intervención, los planes de mejoramiento y las garantías de transparencia, imparcialidad, participación y debido proceso.