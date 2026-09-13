En sus últimas revelaciones, Mhoni Vidente ha hablado sobre el destino de Donald Trump y su hijo Barron, insinuando que el futuro de la familia Trump tendrá un papel clave en la política global. Estas predicciones no solo involucran a la familia Trump, sino también un evento de gran magnitud: la posible Tercera Guerra Mundial.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas y videntes más reconocidas de habla hispana, conocida por sus predicciones sobre temas políticos, sociales y del entretenimiento.

A lo largo de los años, ha ganado gran popularidad en las redes sociales y programas de televisión, donde ha compartido sus visiones sobre el futuro de figuras públicas y eventos mundiales.

Mhoni Vidente reveló que Trump y Musk se pelearán este mes

Una de las más recientes y controvertidas predicciones de Mhoni Vidente involucra a Donald Trump, su hijo Barron Trump y el futuro de la política mundial. Según la vidente, Donald Trump se enfrentará a un conflicto con el magnate Elon Musk, pero, al mismo tiempo, se acercará más a su hija Ivanka Trump y a su hijo menor Barron Trump, quienes jugarán un papel importante en su vida futura.

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente asegura que Barron, con un coeficiente intelectual superior al promedio, será clave en este escenario, destacándose por su potencial para generar cambios globales.

Mhoni Vidente reveló: “Barron Trump será presidente en 12 años y...”

Uno de los aspectos más sorprendentes de estas predicciones es que, según Mhoni, Barron Trump no solo será una figura política influyente, sino que se convertirá en presidente de los Estados Unidos dentro de 12 años.

Mhoni Vidente también afirma que Barron Trump, a la edad de 33 años, será el iniciador de la Tercera Guerra Mundial, un conflicto global que cambiará la historia del planeta. La vidente asegura que Donald Trump está preparando a su hijo para este futuro, asesorándolo y guiándolo en su camino hacia la presidencia.

Donald Trump y su hijo menor Barron Trump.

Además, la vidente comenta sobre las características de Barron Trump, mencionando que su coeficiente intelectual es notablemente alto y que estuvo cerca de ser diagnosticado con autismo, aunque finalmente no se le asignó tal diagnóstico. Según Mhoni Vidente, estas cualidades le permitirán a Barron jugar un rol clave en la política global, siendo determinante en los cambios que ocurrirán en el mundo.