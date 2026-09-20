Incendio en Villa de Leyva habría sido provocado: más de 250 personas trabajan para controlar la emergencia

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La emergencia por los incendios forestales continúa en distintas regiones de Colombia. De acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) , 27 incendios permanecen bajo seguimiento: 19 están activos y ocho se encuentran controlados.

Uno de los focos que concentra la atención de las autoridades se encuentra en Villa de Leyva, Boyacá, específicamente en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, informó que más de 250 personas trabajan en la atención de la emergencia, entre bomberos, organismos de socorro, autoridades y otros equipos desplegados en la zona.

Además, indicó que las tareas cuentan con el apoyo de un helicóptero y que se esperaba la llegada de una segunda aeronave. Las acciones se desarrollan de manera coordinada con el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Alcaldía y la unidad de gestión del riesgo.

Incendio en Villa de Leyva habría sido provocado

Arjona señaló que, según información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado. Sin embargo, las autoridades competentes todavía realizan las verificaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

El ministro también relacionó la emergencia con la necesidad de reforzar la preparación frente al Fenómeno de El Niño, debido a que las condiciones secas pueden incrementar la amenaza de incendios de cobertura vegetal.

“Esta emergencia también nos recuerda por qué debemos prepararnos ante el Fenómeno de El Niño. Las condiciones secas pueden incrementar la amenaza de incendios de la cobertura vegetal”, señaló Arjona.

Hay 19 incendios forestales activos en Colombia

El reporte de la UNGRD indica que Tolima concentra la mayor cantidad de incendios activos, con nueve casos. Los municipios afectados son Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

También permanecen activos incendios en Anserma y La Dorada, en Caldas; Nilo y Quebradanegra, en Cundinamarca; Yaguará, en Huila; Mallama, en Nariño; Cali, Guadalajara de Buga y Pradera, en Valle del Cauca; y Villa de Leyva, en Boyacá.

Ocho incendios permanecen controlados

La UNGRD informó además que ocho incendios se encuentran bajo condición de control en Cundinamarca, Huila, Santander y Tolima.

Cinco de ellos corresponden a Tolima, en Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Natagaima y Suárez. Los otros casos están ubicados en Paime, Cundinamarca; Yaguará, Huila; y Coromoro, Santander.

Ante este escenario, el ministro de Ambiente pidió extremar las medidas de prevención frente a las condiciones secas y el riesgo de nuevos incendios de cobertura vegetal.

Arjona advirtió que estas condiciones podrían mantenerse debido al Fenómeno de El Niño y señaló que, según las previsiones mencionadas por el funcionario, podría prolongarse al menos hasta el primer trimestre del próximo año.