Mauricio decidió dejar su empleo en una fábrica automotriz para comenzar una nueva vida en las sierras de Traslasierra, Argentina.

Mauricio, un hombre de 37 años, dejó atrás su empleo en una fábrica automotriz y se instaló en la localidad de La Paz, en la región de Traslasierra, Argentina, con el objetivo de construir una vivienda mediante técnicas de bioconstrucción y adoptar un estilo de vida más autosuficiente.

Lejos de los servicios tradicionales y del ritmo de las grandes ciudades, el hombre asegura que encontró una forma de vida basada en el contacto con la naturaleza, el aprovechamiento de los recursos disponibles y una mayor cercanía con su familia.

Dejó su empleo para comenzar una nueva vida en las sierras

Según contó durante una entrevista publicada por el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera, la decisión de abandonar Buenos Aires, en Argentina, fue el resultado de un largo proceso de reflexión. Explicó que el ritmo acelerado de la ciudad y un accidente de motocicleta lo llevaron a cuestionarse cómo quería vivir los próximos años.

Recordó que tiempo atrás había escrito como objetivo llegar a los 40 años viviendo en el campo y sin depender de un empleo tradicional. Con el paso del tiempo, ese proyecto dejó de ser un deseo y comenzó a transformarse en una realidad.

Mauricio decidió dejar su empleo en una fábrica automotriz para comenzar una nueva vida en las sierras de Traslasierra, Argentina. Redes sociales

Hoy afirma que prioriza el tiempo personal y familiar por encima de la estabilidad que le ofrecía su antiguo trabajo.

Construyó su casa con barro, madera y materiales naturales

Sin experiencia previa en construcción, Mauricio comenzó a levantar su vivienda utilizando la técnica conocida como quincha, un sistema que combina madera, barro y fibras vegetales para formar los muros.

Además de la estructura principal, desarrolló soluciones para adaptarse a un lugar sin servicios públicos. Instaló un sistema para captar y almacenar agua de lluvia y colocó un pequeño panel solar que le permite generar parte de la electricidad que necesita.

Antes incluso de terminar la vivienda, construyó un horno de barro, al que considera fundamental para preparar los alimentos de todos los días.

De qué vive después de abandonar un empleo fijo

Tras dejar la fábrica donde trabajaba, Mauricio comenzó a generar ingresos realizando distintas tareas de manera independiente.

La vivienda fue construida mediante técnicas de bioconstrucción que utilizan barro, madera y otros materiales naturales disponibles en el entorno. Redes sociales

Entre ellas se encuentran trabajos de jardinería, reparaciones y actividades relacionadas con la cocina, servicios que ofrece en la zona donde vive.

Asegura que la ausencia de un empleo permanente le permitió organizar mejor su tiempo y dedicar más horas a proyectos personales y a compartir con sus tres hijos.

La reflexión sobre el miedo y el cambio de vida

Durante la entrevista, Mauricio también habló sobre el temor que muchas personas sienten al dejar un trabajo estable para comenzar un proyecto diferente.

Explicó que, en su caso, decidió utilizar ese miedo como una motivación para avanzar y no quedarse inmóvil por la incertidumbre.

Más allá de la construcción de su vivienda, sostiene que el verdadero objetivo de este cambio fue mejorar su calidad de vida, disfrutar más del tiempo con su familia y alejarse del estrés cotidiano. Al mirar el camino recorrido, asegura que no se arrepiente de la decisión que tomó y considera que cada experiencia vivida lo condujo hasta el presente que buscaba.