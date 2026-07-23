La llamada Regla de Oro es una de las enseñanzas más conocidas atribuidas a Jesús de Nazaret y aparece en los Evangelios de Mateo y Lucas. (Fuente: Freepik)

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Entre las frases atribuidas a Jesús de Nazaret, pocas alcanzaron tanta difusión como “Haz a los demás todo lo que quieras que ellos hagan contigo”. La expresión forma parte de las enseñanzas recogidas en los Evangelios y es considerada uno de los principios centrales de la ética cristiana.

Esta enseñanza aparece en el Evangelio de Mateo (7:12) y también tiene un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas (6:31). Debido a su contenido, con el paso del tiempo pasó a conocerse como la Regla de Oro, una expresión utilizada para resumir este principio de conducta.

Aunque los historiadores no pueden confirmar de manera absoluta las palabras exactas pronunciadas por Jesús, existe un amplio consenso en que esta enseñanza forma parte del núcleo de su mensaje, ya que está presente en más de una fuente del Nuevo Testamento.

¿Qué significa realmente este proverbio?

La enseñanza propone que cada persona trate a los demás con el mismo respeto, consideración y justicia que espera recibir. En otras palabras, invita a reflexionar sobre cómo se desea ser tratado antes de actuar hacia otra persona.

Para la tradición cristiana, este principio no se limita a evitar causar daño, sino que también impulsa a realizar acciones positivas, como actuar con honestidad, empatía, solidaridad y respeto.

La llamada Regla de Oro es una de las enseñanzas más conocidas atribuidas a Jesús de Nazaret y aparece en los Evangelios de Mateo y Lucas. (Fuente: Unsplash)

Por qué se conoce como la Regla de Oro

Con el paso de los siglos, esta frase comenzó a ser conocida como la Regla de Oro porque resume, en pocas palabras, un criterio ético aplicable a diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Su importancia dentro del cristianismo radica en que el propio Evangelio de Mateo concluye este pasaje señalando que este principio sintetiza “la Ley y los Profetas”, es decir, gran parte de las enseñanzas morales presentes en la tradición bíblica.

En qué se diferencia de otras enseñanzas similares

Diversas culturas y corrientes filosóficas desarrollaron principios parecidos mucho antes y después del surgimiento del cristianismo. Sin embargo, muchas de esas formulaciones se expresan de manera negativa, por ejemplo: “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”.

La enseñanza atribuida a Jesús se diferencia porque está formulada de manera positiva, al invitar a tomar la iniciativa para actuar con el prójimo del mismo modo en que cada persona espera ser tratada.

Por qué esta enseñanza sigue vigente en la actualidad

La llamada Regla de Oro continúa siendo una de las enseñanzas más citadas del cristianismo porque puede aplicarse en ámbitos como la familia, el trabajo, la escuela o la vida en sociedad.

Su mensaje suele interpretarse como una invitación a actuar con empatía y respeto hacia los demás, promoviendo relaciones basadas en la reciprocidad y la consideración mutua.