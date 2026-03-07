El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 7 de marzo que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas variables durante el fin de semana, con presencia de lluvias en varias zonas del territorio nacional. Se espera una jornada con precipitaciones de distinta intensidad en algunas regiones del país, especialmente en sectores de la región Andina y Pacífica. Estas condiciones podrían generar afectaciones en algunas vías y aumentar el riesgo de deslizamientos en zonas montañosas. Para este sábado, la institución prevé precipitaciones con acumulados entre medios y altos en varias zonas del país, principalmente en la región Andina y Pacífica. En la región Andina, las lluvias se concentrarían especialmente en sectores de los departamentos de: Por su parte, en la región Pacífica se mantendrán las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en áreas de: Además, el Ideam prevé precipitaciones en zonas del occidente de Caquetá y Putumayo, así como en áreas de Amazonas, Vaupés y Guainía. En la región Caribe se esperan lluvias ligeras a moderadas principalmente en el sur de Bolívar y Córdoba. Mientras tanto, en la Orinoquía predominarían condiciones de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada, con baja probabilidad de precipitaciones. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes, el instituto recomienda seguir estas medidas de prevención: Además, en zonas rurales o naturales se recomienda apagar correctamente las fogatas y no dejar residuos que puedan provocar incendios forestales.