Cuando una persona fallece, además del impacto emocional que genera en familiares y allegados, también se deben resolver distintos trámites legales relacionados con los bienes que deja. Entre ellos se encuentran la gestión del certificado de defunción, la organización del funeral y el inicio del proceso de sucesión para repartir el patrimonio. En Colombia, la herencia está regulada por el Código Civil colombiano, que establece el orden sucesoral y las reglas para distribuir los bienes, derechos y obligaciones del fallecido entre sus herederos. Sin embargo, en muchos casos surgen conflictos cuando uno de los beneficiarios decide vivir en la vivienda heredada mientras los demás no la utilizan. Este escenario genera dudas frecuentes sobre los derechos de cada heredero y las posibles soluciones legales. La legislación de Colombia establece que los bienes de una persona fallecida deben repartirse entre sus herederos de acuerdo con el orden sucesoral. Según el artículo 1045 del Código Civil colombiano, los descendientes más cercanos como hijos o nietos tienen prioridad y reciben partes iguales de la herencia. La herencia puede ser universal, cuando se heredan todos los bienes y obligaciones del fallecido, o singular, cuando se transmiten bienes específicos. En cualquier caso, cada heredero adquiere derechos sobre los activos que forman parte del patrimonio. Uno de los conflictos más comunes aparece cuando una vivienda forma parte de la herencia y solo uno de los herederos decide ocuparla. Aunque todos tienen derechos sobre el inmueble, el uso exclusivo por parte de una persona puede generar disputas con los demás beneficiarios. Especialistas en derecho civil señalan que, en estos casos, el heredero que habita la propiedad podría estar obligado a compensar económicamente a los demás. Esto se debe a que está utilizando un bien que pertenece a todos los copropietarios. Los herederos que no viven en la vivienda pueden exigir el pago de una compensación equivalente al uso de su parte del inmueble. En términos prácticos, esto suele traducirse en el pago de un valor similar a un arriendo proporcional a la participación de cada uno en la propiedad. Además, la ley reconoce que todos los herederos tienen derecho a decidir sobre el destino del inmueble. Esto incluye venderlo, alquilarlo o llegar a un acuerdo para su uso, siempre que exista consenso entre las partes involucradas. Cuando no existe acuerdo entre los herederos, el Código Civil colombiano permite acudir a mecanismos legales para resolver el conflicto. Uno de ellos es solicitar ante un juez la división de la propiedad o la venta del inmueble para repartir el dinero obtenido. El artículo 2334 establece que cualquier copropietario puede pedir la división de un bien común. Si la propiedad no puede dividirse físicamente, como ocurre con una vivienda, el juez puede ordenar su venta mediante remate judicial para distribuir el valor entre los herederos.