El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó sobre los efectos de un frente húmedo que se posiciona sobre Colombia. Este jueves, predominarán las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur de la región Caribe. Para esta semana se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país. Persistirán las lluvias de moderadas a fuertes, con una tendencia a desplazarse hacia el occidente y el sur del país. Se espera un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe y sectores del oriente, centro y suroccidente del mar caribe colombiano. En Bogotá, se prevé probabilidad de lluvias durante las tardes, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura del aire variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C. A continuación, el pronóstico para este jueves 5 de marzo: Lluvias intermitentes continuarán afectando la región Andina, principalmente durante las horas de la tarde y la noche. Este jueves 5 de marzo habrá una temperatura máxima de 20° en Bogotá. Hay un 65% de probabilidades de lluvia y una nubosidad de 83%. Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 22 kilómetros por hora y los rayos UV llegarán a un nivel de hasta 11. En la noche, la temperatura será de 10° y las precipitaciones tienen un 25% de probabilidad. El Ideam explica que el sistema océano-atmósfera ha mostrado características consistentes con La Niña, con temperaturas superficiales del mar por debajo de lo normal en el Pacífico ecuatorial central y oriental. No obstante, los modelos internacionales, incluidos los del Centro de Predicción Climática de la NOAA, apuntan a una transición hacia condiciones neutrales en los próximos meses. Ese periodo de cambio suele generar alta variabilidad atmosférica, favoreciendo episodios de lluvias intensas en Colombia. Además, inciden factores como la oscilación Madden-Julian, ondas ecuatoriales y el comportamiento típico de la primera temporada de lluvias del año en la región Andina. Aunque marzo será más lluvioso, el informe también proyecta anomalías positivas en la temperatura media del aire durante el semestre comprendido entre marzo y agosto. En marzo, los incrementos serían cercanos a 0,5 °C en gran parte del país. Hacia julio y agosto, las anomalías podrían alcanzar hasta 2 °C, especialmente en el Caribe y sectores del interior. Es decir, el país podría enfrentar un escenario mixto: más lluvias en el corto plazo y picos de calor hacia mitad de año.