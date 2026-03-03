Colombia se prepara para un marzo pasado por agua. El más reciente Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirma que durante el tercer mes de 2026 se presentarán lluvias superiores a los promedios históricos en buena parte del territorio nacional, con incrementos más marcados en la región Andina y sectores del Caribe y la Orinoquía. El documento, elaborado por el Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima de la entidad, advierte que el país atraviesa todavía la influencia de La Niña, aunque se proyecta una transición hacia fase neutral del ENOS entre febrero y abril. Ese cambio, sumado a la dinámica estacional propia de esta época, será determinante en la intensidad de los aguaceros. De acuerdo con el Ideam, en marzo predominarán condiciones cercanas o superiores a lo normal en materia de precipitación. En términos prácticos, esto significa más días nublados, aguaceros frecuentes en las tardes y acumulados de lluvia por encima de los registros promedio del periodo 1991-2020. El análisis técnico indica que las lluvias de marzo podrían ser hasta 41,6 % más intensas que las registradas en el mismo mes del año anterior, especialmente en las regiones Andina y Caribe, donde se concentrarán los mayores excesos. En contraste, aunque también habrá precipitaciones en el Pacífico, allí el comportamiento sería más cercano a lo habitual, sin aumentos tan pronunciados como en el interior del país. El panorama regional muestra diferencias claras: Será la zona con mayor señal de incremento. Se prevén aumentos que pueden alcanzar hasta 70 % por encima del promedio histórico, con acumulados adicionales cercanos a 100 milímetros en sectores del nororiente, especialmente en Norte de Santander. También Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca tendrán semanas con lluvias persistentes. Se esperan incrementos generalizados entre 10 y 25 milímetros adicionales, con picos más altos en el suroccidente de Bolívar y zonas de Córdoba. En algunas áreas, los excesos podrían acercarse al 70 % frente a la climatología de referencia. Departamentos como Arauca registrarían aumentos de hasta 60 %, lo que se traduce en cerca de 75 milímetros adicionales. En el occidente del Meta, en cambio, el comportamiento sería más cercano a lo normal. La mayor parte de la región tendrá lluvias por encima del promedio, con incrementos moderados. Sin embargo, en sectores puntuales del centro de Putumayo se proyectan posibles déficits localizados. Aunque es una zona tradicionalmente lluviosa, para marzo se estiman condiciones cercanas a la media histórica, con aumentos leves, alrededor del 10 %. En el archipiélago se prevén precipitaciones superiores a lo normal, con incrementos cercanos al 30 % respecto a los valores promedio. El Ideam explica que el sistema océano-atmósfera ha mostrado características consistentes con La Niña, con temperaturas superficiales del mar por debajo de lo normal en el Pacífico ecuatorial central y oriental. No obstante, los modelos internacionales, incluidos los del Centro de Predicción Climática de la NOAA, apuntan a una transición hacia condiciones neutrales en los próximos meses. Ese periodo de cambio suele generar alta variabilidad atmosférica, favoreciendo episodios de lluvias intensas en Colombia. Además, inciden factores como la oscilación Madden-Julian, ondas ecuatoriales y el comportamiento típico de la primera temporada de lluvias del año en la región Andina. Aunque marzo será más lluvioso, el informe también proyecta anomalías positivas en la temperatura media del aire durante el semestre comprendido entre marzo y agosto. En marzo, los incrementos serían cercanos a 0,5 °C en gran parte del país. Hacia julio y agosto, las anomalías podrían alcanzar hasta 2 °C, especialmente en el Caribe y sectores del interior. Es decir, el país podría enfrentar un escenario mixto: más lluvias en el corto plazo y picos de calor hacia mitad de año.