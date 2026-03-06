El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en las fronteras. Sin embargo, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves. Los individuos que reúnan los criterios del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de entrar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP. La autorización previa es un requisito para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que ingresen a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre). La ESTA permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizar el proceso bajo las siguientes condiciones: Desde 2022, la autorización ESTA es también necesaria para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene una vigencia de hasta 2 años (o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte). Permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa. La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso anticipado que se gestiona en línea y, si es aprobado, facilita el embarque; sin embargo, el ingreso final es determinado por CBP al llegar al punto de entrada.