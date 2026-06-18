El innovador proyecto de movilidad utilizará el río Sinú como corredor de transporte para pasajeros y beneficiará a miles de habitantes.

Colombia se prepara para inaugurar un modelo de movilidad sin precedentes en el país. En los próximos meses comenzará a funcionar Businú, el primer sistema de transporte público fluvial colombiano, una iniciativa que aprovechará el río Sinú para conectar distintos sectores de la ciudad de Montería.

El proyecto cuenta con respaldo del Ministerio de Transporte y recibió una inversión de más de 9.300 millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), además de recursos aportados por la Alcaldía de Montería. Las autoridades consideran que esta apuesta transformará la manera en que miles de ciudadanos se desplazan diariamente.

La iniciativa busca combinar movilidad sostenible, desarrollo urbano y aprovechamiento de los recursos naturales. Además de mejorar la conectividad, el sistema pretende impulsar el turismo y fortalecer la actividad económica asociada al río, uno de los principales símbolos de la capital cordobesa.

Businú: cuándo comenzará a operar el primer transporte público fluvial de Colombia

Las autoridades locales confirmaron que Businú iniciará operaciones a finales de julio de 2026, una vez concluyan las últimas intervenciones necesarias para garantizar el funcionamiento seguro del sistema. Actualmente se ejecutan obras complementarias que permitirán habilitar completamente la infraestructura requerida para el servicio.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó la importancia del proyecto para el futuro de la ciudad. “Este es un proyecto que marca un antes y un después en la movilidad”, afirmó el mandatario, quien además señaló que la iniciativa permitirá convertir el río Sinú en una alternativa de transporte para los ciudadanos y en una herramienta para fortalecer el crecimiento económico y turístico de la región.

Las autoridades ya trabajan en las últimas adecuaciones para poner en marcha el sistema.

Cómo funcionará Businú y cuáles serán las características de las embarcaciones

El sistema contará inicialmente con tres embarcaderos ubicados en Rancho Grande, Calle 22 y Centro Verde. Desde estos puntos partirán las embarcaciones encargadas de movilizar pasajeros a través del río, integrando una nueva opción dentro de la red de transporte urbano de Montería.

Businú comenzará operaciones con dos embarcaciones denominadas Yapel y Betancí, desarrolladas por Cotecmar. Cada una posee capacidad para transportar 38 pasajeros y dos tripulantes. Además, incorporan paneles solares y baterías que suministran energía a los sistemas de iluminación, navegación y comunicación, una característica que refuerza el enfoque sostenible del proyecto y reduce su impacto ambiental.

Qué falta para la inauguración de Businú y por qué será clave para la movilidad sostenible

Durante junio de 2026 comenzaron las obras finales necesarias para completar el sistema. Según explicó la Alcaldía, los trabajos incluyen la instalación de estructuras de seguridad sobre el río y la implementación de señalización especializada para facilitar la navegación y proteger tanto a las embarcaciones del sistema como a las lanchas privadas que utilizan el afluente.

Las autoridades consideran que Businú será un referente nacional en materia de movilidad sostenible. “Estamos transformando la ciudad, con una visión en materia de movilidad y de mitigación y adaptación al cambio climático”, aseguró el alcalde Kerguelén. En la misma línea, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que se trata de “un proyecto sostenible, intermodal, que recupera la cultura anfibia”, convirtiendo a Montería en pionera en la implementación de este modelo de transporte público en Colombia.