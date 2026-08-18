Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúan mientras las autoridades investigan el accidente.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó el fallecimiento de David Gordillo, uno de los trabajadores vinculados a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El accidente ocurrió hacia el mediodía de este lunes 17 de agosto, mientras se desarrollaban labores en uno de los puntos del proyecto.

Según supieron conocer medios locales, Gordillo trabajaba como soldador en la construcción del nuevo sistema de transporte desde noviembre de 2025. La EMB expresó sus condolencias a su familia, a su hermano, a su pareja, a sus compañeros y a las demás personas cercanas al trabajador.

Qué se sabe del accidente en las obras del Metro de Bogotá

El hecho ocurrió alrededor del mediodía del lunes 17 de agosto, durante actividades que se realizaban en la Estación 8 de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Hasta el momento, no se conocen públicamente las circunstancias exactas que provocaron el accidente ni se han establecido las causas del fallecimiento. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar qué ocurrió durante la jornada laboral.

El comunicado que sacó la EMB sobre el fallecimiento de David Gordillo, trabajador en la Línea 1 del Metro de Bogotá. Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá aseguró que colaborará con las investigaciones y facilitará la información necesaria para que se pueda establecer con precisión cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de Gordillo.

La exigencia de la Empresa Metro de Bogotá por la seguridad

Tras conocerse el fallecimiento, la EMB hizo un llamado al concesionario Metro Línea 1 para que refuerce las medidas de seguridad destinadas a proteger a quienes trabajan en la construcción del sistema.

La entidad pidió que todas las actividades se desarrollen bajo el cumplimiento estricto de los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos. La empresa señaló que la protección de la vida y la integridad de los trabajadores constituye una prioridad.

Además, la EMB anunció que, con el acompañamiento de la Interventoría, realizará un seguimiento riguroso a las acciones que adopte el concesionario para fortalecer la prevención y evitar que puedan presentarse nuevos hechos de este tipo.

Qué dijo la EMB sobre la muerte de David Gordillo

La Empresa Metro de Bogotá manifestó su solidaridad con los familiares y allegados del trabajador y aseguró que los acompañará tras el fallecimiento ocurrido durante las obras.

La entidad también reiteró que mantendrá su colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer el caso. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las medidas que correspondan a partir de los resultados obtenidos.

Por ahora, el fallecimiento de Gordillo se encuentra bajo investigación y no se han divulgado detalles adicionales sobre la forma en que ocurrió el accidente.