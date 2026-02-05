El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este jueves 5 de febrero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El Ideam advirtió que para este jueves se espera un aumento en la magnitud de la precipitación, concentrado principalmente hacia el noroccidente y occidente del país. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Hacia el centro del país, podrían presentarse incrementos de la precipitación en algunos sectores de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero y Tolima. En la región Amazónica se prevén precipitaciones de intensidad ligera a moderada en los departamentos de Guainía, Guaviare, norte de Putumayo, Vaupés y Amazonas. En la región Insular se pronostica la ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de cielos parcial a completamente cubiertos. Hacia la Orinoquía y el norte de la región Caribe se espera el predominio de condiciones de tiempo seco. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: