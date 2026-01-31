El cielo se parte en dos este fin de semana: lluvias intensas y nubosidad cubrirán gran parte del país. (Fuente: archivo)

El pronóstico climático para Colombia anticipa un aumento significativo de las lluvias y la nubosidad durante el fin de semana, según reportes del IDEAM. Las condiciones atmosféricas afectarían amplias zonas del territorio nacional, con precipitaciones de variada intensidad que podrían generar complicaciones en la movilidad y en algunas actividades al aire libre.

Con el inicio del último fin de semana de enero, las autoridades meteorológicas advierten que varios departamentos registrarán cambios en el comportamiento del clima, especialmente en regiones del occidente, norte y centro del país, donde se prevén episodios de lluvia moderada a fuerte.

Pronóstico para el sábado: regiones con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para el sábado se proyecta un incremento generalizado de las precipitaciones en gran parte del país, con excepción de sectores de La Guajira y algunas zonas de Putumayo.

Los territorios con mayor probabilidad de lluvias intensas incluyen:

Córdoba

Antioquia

Chocó

Cauca

Valle del Cauca

Municipios del sur de Bolívar

Vaupés

En la región de la Orinoquía, el IDEAM prevé lluvias en sectores del norte y oriente del Meta, mientras que en áreas del Vichada podrían presentarse reducciones en las precipitaciones.

Las proyecciones también indican que en la Amazonía habría una disminución de lluvias en Putumayo y Caquetá, aunque en departamentos como Amazonas y Vaupés podrían presentarse precipitaciones localizadas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lloviznas intermitentes.

Pronóstico para el domingo: persistencia de lluvias en varias regiones

Para el domingo, el IDEAM señala que las lluvias continuarían en el occidente, norte y centro del país, con un aumento relevante en Córdoba y Antioquia.

En la región Orinoquía, se estima una reducción de lluvias en algunos sectores, principalmente en:

Casanare

Arauca

Municipios del oriente de Vichada

Mientras tanto, en el Meta podrían presentarse precipitaciones en zonas cercanas a la subregión del Ariari.

En la Amazonía, el informe prevé una disminución general de las lluvias, especialmente en Putumayo, Caquetá y el Trapecio Amazónico. En la región insular, se proyecta cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas de baja a moderada intensidad.

Recomendaciones ante el riesgo de deslizamientos y tormentas

El IDEAM sugiere a la comunidad mantener medidas preventivas ante el aumento de lluvias, principalmente en zonas montañosas o con antecedentes de emergencias por movimientos en masa.

Entre las recomendaciones principales se destacan:

Verificar el estado de las vías antes de viajar

Evitar transitar por zonas de alta pendiente o con riesgo de derrumbes

Buscar refugio en lugares seguros durante tormentas eléctricas

No permanecer bajo árboles ni estructuras metálicas durante descargas eléctricas

Realizar limpieza de canales, techos y desagües para prevenir inundaciones

Además, el Instituto recomienda a la ciudadanía consultar el estado de carreteras y corredores viales a través de los canales oficiales del Instituto Nacional de Vías.

Recomendaciones para prevenir incendios forestales en temporada variable

Aunque se prevé un aumento de lluvias en varias zonas, el IDEAM advierte que algunas regiones podrían mantener condiciones secas, por lo que es clave prevenir incendios en coberturas vegetales.

Las autoridades recomiendan: