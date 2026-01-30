Se aproximan fuertes lluvias y tormentas antes del fin de semana: zona por zona las más afectadas.

Para este viernes, el IDEAM advirtió que Colombia cerrará la semana con importantes lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Finalizando la semana laboral, es posible que se mantengan las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 30 de enero?

Las precipitaciones más intensas del viernes se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Meta

Occidente de Guaviare

Amazonas

Vaupés

Caquetá

Centro de Nariño

Cauca

Sur del Valle del Cauca

Norte del Chocó

Antioquia

Nororiente de Santander

Noroccidente de Cundinamarca

Cómo estará el clima en Colombia este viernes (foto: Pexels).

También se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en sur de Bolívar, alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Santander, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, Huila y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El resto del territorio nacional se espera el predominio del tiempo seco, con cielos despejados a parcialmente nublados.

¿Cómo será el clima en Bogotá este viernes 30 de enero?

Bogotá verá un día nublado, con algunas lluvias durante el día. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 19.

Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias y posibles granizadas

Según las orientaciones del IDEAM y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante este escenario de lluvias intensas y tormentas es clave que comunidades y autoridades locales refuercen medidas básicas de prevención y autoprotección.

Revisar y asegurar techos, canales y desagües de viviendas y comercios para evitar filtraciones, acumulaciones de agua y desprendimientos durante episodios de lluvia fuerte o granizo.

No acercarse ni intentar cruzar ríos, quebradas o caños crecidos , ni a pie ni en vehículo, y respetar los cierres viales temporales en zonas de inundación o caída de material.

Identificar puntos críticos por deslizamientos en barrios de ladera y carreteras, reportar cualquier grieta, hundimiento o ruido inusual en el terreno a las autoridades locales de gestión del riesgo.

Mantenerse informado por canales oficiales del IDEAM y de los comités de gestión del riesgo, evitando difundir cadenas o rumores, y teniendo a mano un plan familiar de emergencia con linterna, radio y documentación básica.

En las próximas horas, los organismos de monitoreo continuarán actualizando las alertas hidrometeorológicas y los pronósticos de lluvia, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación preventiva o restricción de acceso a zonas de riesgo.