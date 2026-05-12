Este martes, 12 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4427.08 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,86%. En la última semana, la cotización del Euro subió 2.80%, pero en el último año cayó 4.31%, indicando un repunte reciente tras un desempeño anual negativo. En los últimos 10 días, el Euro inició con un retroceso, luego se mantuvo sin cambios, encadenó seis avances, sufrió una leve corrección en la penúltima jornada y cerró con un repunte, dejando un balance claramente alcista. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 4427.0801 pesos colombianos, deberán pagar 442708.01 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 885416.02 pesos colombianos y 500 euros costará 2213540.05 pesos colombianos.