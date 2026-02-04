Ya es oficial | Todas las estaciones del Metro cambiarán para siempre y tendrán una nueva estructura e ingresos a partir de este día

Colombia enfrentará este miércoles 4 de febrero una de las jornadas más complejas del arranque del mes en materia climática, con un aumento marcado de las precipitaciones en el occidente y el centro del país, acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y episodios de granizo.

Los pronósticos oficiales advierten que Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores de la región Andina entran en una franja de alta inestabilidad atmosférica, mientras que varias ciudades y municipios ya activan planes preventivos ante posibles emergencias.

Estas regiones de Colombia tendrán las lluvias más intensas este miércoles 4 de febrero

El patrón atmosférico de mitad de semana empuja una gran masa de humedad desde el Pacífico y la Amazonía hacia el interior del país, lo que dispara un núcleo de lluvias fuertes sobre el occidente. Los departamentos más expuestos al primer gran diluvio de febrero son Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, donde se esperan aguaceros persistentes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden generar caída de árboles y afectaciones en vías.

A este corredor lluvioso se suman el occidente de Cauca y Nariño, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que también entra en un episodio de nubosidad espesa y chubascos intermitentes.

El cielo se partirá en dos y llega el primer gran diluvio de febrero con granizo y ráfagas de viento.

Estos municipios están bajo alerta por tormentas, granizo y vientos fuertes

Dentro de los departamentos más impactados, los modelos meteorológicos indican riesgo elevado para municipios del Valle de Aburrá, el suroeste y occidente de Antioquia, la franja costera y selvática del Chocó, y el centro y norte del Valle del Cauca, donde las tormentas pueden descargar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

En Cauca y Nariño, los municipios del occidente y del piedemonte del Pacífico podrían registrar aguaceros con descargas eléctricas y posibles episodios de granizo, especialmente en zonas montañosas. En San Andrés y Providencia, las lluvias se combinan con vientos que pueden afectar la navegación y las actividades turísticas.

¿Cómo estará el clima en Bogotá, Cundinamarca y la región Andina?

En el centro del país no se esperan diluvios como en el Pacífico, pero sí una persistencia de lluvias que puede generar encharcamientos y tráfico pesado. En Bogotá y el occidente de Cundinamarca se mantendrán los cielos cubiertos, con chubascos intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 11 °C en la madrugada y máximas cercanas a 19 o 20 °C.

Tolima y el sur de Santander también entran en el radar de lluvias ligeras a moderadas, un escenario que, aunque menos extremo, suma riesgo por la saturación de suelos tras un enero con precipitaciones por encima de lo normal.

¿Por qué febrero arranca con un diluvio histórico en varias zonas del país?

El comportamiento anómalo del clima no es casual. Durante las últimas semanas se ha fortalecido el transporte de humedad desde la Amazonía brasileña y el océano Pacífico hacia el centro de Colombia, alimentando nubes de gran desarrollo vertical. A esto se suma la fase convectiva de la Onda Madden-Julian, un fenómeno que potencia la formación de tormentas en la región tropical.

Este cóctel atmosférico ya dejó enero con lluvias superiores a los promedios históricos en amplias zonas de la región Andina, Pacífica y Amazónica, lo que explica por qué los suelos siguen cargados de agua y cualquier aguacero adicional eleva el riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas.

¿Qué pasa con el Caribe y la Orinoquía mientras cae el aguacero en el occidente?

A diferencia del Pacífico y la región Andina, el Caribe colombiano y buena parte de la Orinoquía vivirán un miércoles mayormente seco. Allí dominarán los cielos parcialmente despejados y temperaturas más altas, aunque hacia el fin de semana podrían regresar lluvias ligeras en sectores del centro y sur del Caribe y en departamentos como Meta y Vichada.

Esta diferencia regional marca un contraste claro: mientras el occidente se enfrenta al primer gran diluvio de febrero, el norte y los Llanos Orientales atraviesan una ventana de relativa estabilidad.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias y qué se espera para el resto de febrero?

Los modelos climáticos indican que, aunque febrero suele ser un mes más seco en varias zonas del país, este año mantendrá lluvias por encima de lo normal en distintos corredores.

El Eje Cafetero y el centro de la región Andina podrían seguir recibiendo precipitaciones dentro de los valores habituales, mientras que la Amazonía permanecerá en su temporada de máximas lluvias, especialmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo.

En la región Pacífica, el patrón seguirá activo, con focos de lluvias intensas sobre el occidente del Cauca y sectores del litoral.