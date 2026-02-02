El Gobierno declararía un nuevo feriado nacional por el Papa Francisco y el calendario suma un fin de semana largo

Colombia entra en una de las ventanas meteorológicas más complejas del arranque de febrero. A partir de este lunes 2 y durante todo el martes 3, una combinación de aire húmedo, altas temperaturas y vientos del norte y noreste activará un episodio de lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizadas que se extenderá por al menos 48 horas, lo que llevó a la declaratoria de alerta naranja en decenas de municipios por riesgo de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos.

Las precipitaciones no serán aisladas: los modelos climáticos muestran acumulados superiores a los 30 milímetros en amplias zonas, con picos de lluvia en la madrugada y en horas de la noche, justo cuando los suelos ya estarán saturados por las primeras descargas.

¿Qué significa la alerta naranja por lluvias y tormentas en Colombia?

La alerta naranja es un nivel de riesgo alto que se activa cuando las condiciones atmosféricas indican una probabilidad elevada de eventos peligrosos. En este caso, el país se enfrenta a un patrón de tormentas organizadas, con lluvias continuas, actividad eléctrica frecuente y probabilidad de caída de granizo en zonas urbanas y rurales.

Esto implica que los municipios bajo este nivel deben activar planes de contingencia, monitorear ríos y quebradas y estar listos para responder ante desbordamientos, deslizamientos o afectaciones en la red vial.

Llega un diluvio histórico con intensas tormentas, granizo y lluvias por 48 horas.

¿Cuáles son los municipios en alerta por el diluvio de 48 horas?

Las áreas más comprometidas se concentran en la Región Andina, Caribe interior y zonas del Piedemonte llanero, donde el choque de masas de aire cálido y húmedo potenciará las tormentas. Entre los territorios bajo vigilancia reforzada se encuentran municipios de:

Antioquia (Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste)

Cundinamarca (Sabana de Bogotá, Tequendama y Alto Magdalena)

Boyacá (zona centro y occidente)

Santander y Norte de Santander

Tolima y Huila

Cesar, Bolívar y Magdalena en sectores interiores

Meta y Casanare en el piedemonte

En estas regiones se esperan lluvias persistentes, con posibilidad de crecientes súbitas en ríos pequeños y quebradas, además de encharcamientos severos en ciudades.

¿Cómo estará el clima este lunes 2 de febrero durante el diluvio?

El lunes será el día más inestable del episodio. Desde la madrugada se activarán chubascos tormentosos con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. En varias ciudades, la probabilidad de precipitación se moverá entre el 70 % y el 90 % durante casi toda la jornada.

Durante la mañana, aunque habrá breves aperturas de sol, la atmósfera seguirá cargada de humedad. En la tarde y la noche volverán los aguaceros, con acumulados que pueden superar los 17 milímetros en un solo día, acompañados de ráfagas de viento de hasta 33 km/h y descargas eléctricas.

La sensación térmica será elevada, lo que favorece la formación de nubes de tormenta más intensas y, con ellas, la posibilidad de granizo localizado.

¿Qué se espera para el martes 3 de febrero con las lluvias?

El martes no dará tregua. Aunque algunas zonas tendrán lapsos de nubes altas y claros, el sistema seguirá activo y dejará nuevos episodios de lluvia débil a moderada a lo largo del día, especialmente en la madrugada, la mañana y la noche.

Las temperaturas máximas rondarán los 30 °C, lo que incrementa la inestabilidad. En horas del mediodía y la tarde se registrarán índices de radiación UV extremos, un contraste que aumenta la evaporación y recarga las nubes para más precipitaciones nocturnas.

El suelo ya estará saturado por las lluvias del lunes, por lo que cualquier aguacero adicional puede generar emergencias incluso con volúmenes moderados.

¿Hasta cuándo durará el episodio de lluvias y tormentas en Colombia?

El escenario más probable indica que el periodo crítico se extenderá desde la madrugada del lunes 2 hasta la noche del martes 3 de febrero, completando cerca de 48 horas de inestabilidad casi continua.

A partir del miércoles podría darse una reducción gradual de las lluvias, pero en muchas regiones los efectos del diluvio se seguirán sintiendo por la saturación del terreno y los niveles elevados de ríos y quebradas.