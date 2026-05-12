China profundiza su estrategia para fortalecer su presencia en América Latina y el Caribe con un ambicioso plan de cooperación que promete inversiones multimillonarias, financiación de infraestructura y expansión de proyectos tecnológicos durante los próximos años. El programa de acción 2025-2027 se apoya en cinco pilares estratégicos que abarcan áreas políticas, económicas, culturales y de seguridad. Bajo conceptos como desarrollo, paz y conectividad, el gigante asiático pretende ampliar su participación en sectores considerados clave para la región, incluyendo energía, transporte, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Mientras disminuye la presencia económica de Estados Unidos en la región, el intercambio comercial con China sigue creciendo y ya convirtió a Beijing en uno de los principales socios comerciales de Sudamérica. El comercio bilateral superó los 518.000 millones de dólares el último año y las proyecciones apuntan a un crecimiento aún mayor hacia la próxima década. Uno de los puntos más relevantes del acuerdo contempla una línea de crédito cercana a los 9000 millones de dólares para financiar obras de infraestructura, programas de digitalización y proyectos de reducción de pobreza. El plan también impulsa mecanismos financieros en yuanes para fortalecer el comercio regional con la moneda china. Además de carreteras y proyectos urbanos, Beijing mantiene el foco sobre puertos estratégicos en América Latina. Infraestructuras como el puerto de Chancay, en Perú, y terminales cercanas al Canal de Panamá forman parte de una red logística que despierta preocupación entre analistas internacionales por su posible uso dual en operaciones comerciales y de seguridad. El nuevo acuerdo impulsa la cooperación en ciberseguridad, inteligencia artificial, big data y sistemas de navegación satelital. Entre las iniciativas se encuentra la expansión del sistema Beidou, diseñado por China como alternativa al GPS estadounidense. El plan también incluye mecanismos de coordinación informática entre países de la CELAC y programas conjuntos para combatir delitos transnacionales como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y lavado de activos. Sin embargo, expertos internacionales advierten sobre los riesgos de ampliar el acceso chino a redes estratégicas y plataformas digitales en la región. La estrategia china no se limita al plano económico. Beijing también busca fortalecer su presencia cultural y académica mediante becas, intercambios estudiantiles, traducción de contenidos audiovisuales y expansión de los Institutos Confucio en América Latina. El plan contempla la entrega de miles de materiales educativos, programas de formación para periodistas y académicos, además de encuentros deportivos, turísticos y culturales orientados a reforzar la influencia china en distintos sectores de la sociedad. Para varios analistas, esta combinación de inversiones, cooperación tecnológica y expansión cultural refleja una estrategia de largo plazo con la que China busca consolidar su peso político y económico en el hemisferio occidental.