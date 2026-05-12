Este martes, 12 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 770.26337 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,5%. La cotización del Real mostró un desempeño positivo: en la última semana avanzó 1.83% y en el último año acumuló 4.38%, indicando una tendencia alcista gradual. Durante diez días, la cotización alternó al inicio, encadenó dos avances, hizo una pausa, sufrió una corrección y cerró con dos alzas, dejando un balance ligeramente positivo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 5.84%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una recuperación en el valor de la moneda, lo que podría beneficiar a los intercambios comerciales y la economía local. Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deben pagar 77026.334715894 pesos colombianos; 200 reales cuestan 154052.669431788 pesos y 500 reales cuestan 385131.67357947 pesos, considerando un valor por unidad de 770.26334715894 pesos colombianos.