El Gobierno Nacional decretó un nuevo feriado nacional en toda Colombia: se trata del Día de la Ascensión, una fecha de fuerte tradición cultural y religiosa en el país. En este marco, ¿qué habitantes podrán gozar de otra semana corta? Su conmemoración litúrgica ocurre 40 días después del Domingo de Resurrección y generalmente el descanso obligatorio se mueve al lunes más cercano. En 2026, el festivo se disfrutará el lunes 18 de mayo. En Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. De esta manera, el calendario permitirá un fin de semana largo de tres días, que abarcará sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de mayo, momento en el que muchas oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas ajustan sus actividades. Por tratarse de un feriado nacional oficial, todos los trabajadores tienen derecho al descanso, y en caso de que alguna empresa decida requerir labores ese día, debe remunerarse según la normativa laboral colombiana. Además, esta fecha se inserta dentro del calendario de 18 festivos obligatorios que el país celebra durante el año 2026. El feriado del lunes 18 de mayo funciona también como un día puente o semana corta: muchas personas disfrutarán de un descanso prolongado porque el decreto lo incluyó como parte de una planificación de jornadas laborales y festivos. Los habitantes podrán disfrutar de los restantes días de descanso: