A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido por haber liderado las extintas Farc durante el conflicto armado, hizo público su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. El pronunciamiento se produjo mediante una carta en la que expuso las razones políticas y sociales que motivan su decisión.

En el documento, el firmante del Acuerdo de Paz sostuvo que el país atraviesa una etapa decisiva para su futuro y señaló que las decisiones que adopten los ciudadanos en las urnas tendrán repercusiones en las próximas generaciones. Por ello, invitó a los sectores que apoyan la implementación de los acuerdos a participar activamente en el debate público.

La declaración también incluyó reflexiones sobre el estado actual del proceso de paz, observaciones sobre la gestión gubernamental y un llamado a la unidad de quienes consideran que los compromisos pactados en La Habana deben mantenerse como una prioridad nacional.

Rodrigo Londoño explicó por qué apoya la candidatura presidencial de Iván Cepeda

En su mensaje, Londoño afirmó que considera a Iván Cepeda una figura clave para garantizar la continuidad de las políticas relacionadas con la construcción de paz. Según planteó, el senador ha mantenido durante años una posición favorable a las salidas negociadas de los conflictos y al fortalecimiento de los mecanismos de reconciliación.

El excomandante guerrillero aseguró que, en el actual escenario político, la defensa de los acuerdos firmados representa uno de los principales desafíos para distintos sectores sociales. Por esa razón, manifestó que la candidatura de Cepeda ofrece mayores garantías para avanzar en los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de paz.

La carta en la que pidió movilizar apoyos para la segunda vuelta

La comunicación fue dirigida a integrantes de Defendamos la Paz, una plataforma que reúne a organizaciones y personas que promueven la implementación del Acuerdo Final. En ella, Londoño invitó a asumir una actitud activa durante la campaña electoral y a buscar nuevos respaldos para el candidato del Pacto Histórico.

Asimismo, sostuvo que el momento político exige una participación decidida de quienes consideran que la consolidación de la paz debe mantenerse como una prioridad nacional. A su juicio, el resultado electoral podría influir directamente en el rumbo de varias políticas públicas vinculadas con la reconciliación y la reducción de la violencia.

El firmante del Acuerdo de Paz destacó la trayectoria de Iván Cepeda en procesos de diálogo y reconciliación. EFE / Carlos Ortega

Las críticas de Rodrigo Londoño al gobierno de Gustavo Petro

Aunque expresó su apoyo a Iván Cepeda, Londoño también aprovechó la carta para plantear cuestionamientos hacia la administración del presidente Gustavo Petro. Entre sus observaciones mencionó dificultades relacionadas con la implementación de algunos puntos del Acuerdo de Paz y problemas que, según afirmó, han enfrentado varios firmantes.

El exjefe de las Farc señaló que existen aspectos pendientes en materia de cumplimiento institucional y protección de quienes dejaron las armas tras la firma del acuerdo. Estas observaciones reflejan diferencias con algunas decisiones gubernamentales, pese a coincidir en objetivos relacionados con la búsqueda de la paz.

Qué destacó Londoño sobre los avances alcanzados durante el actual gobierno

A pesar de sus críticas, el excombatiente reconoció que durante la actual administración se han impulsado iniciativas orientadas a enfrentar algunas de las causas estructurales de la violencia en Colombia. En ese sentido, valoró los esfuerzos dirigidos a promover transformaciones sociales y territoriales en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Según explicó, estos avances permiten diferenciar al actual gobierno de otras administraciones que, en su opinión, no habían dado la misma relevancia a determinados problemas de fondo. Sin embargo, insistió en que todavía existen desafíos significativos para garantizar una implementación integral de los compromisos pactados.

La relación de Iván Cepeda con el proceso de paz en Colombia

Uno de los argumentos centrales utilizados por Londoño para justificar su respaldo fue la trayectoria de Iván Cepeda en asuntos relacionados con la paz y los derechos humanos. El dirigente destacó la participación del hoy candidato en diferentes escenarios de diálogo y construcción de consensos durante años.

También recordó que durante el proceso desarrollado en La Habana tuvo algunas reservas sobre Cepeda, aunque aseguró que esas percepciones cambiaron con el tiempo. Según indicó, la disposición del senador para facilitar acercamientos entre sectores enfrentados terminó consolidando una visión positiva sobre su papel en la búsqueda de acuerdos.

El llamado final a la unidad de quienes respaldan el Acuerdo de Paz

En el cierre de la carta, Londoño hizo una convocatoria a los sectores que defienden la implementación del acuerdo firmado en 2016 para actuar de manera coordinada durante la etapa final de la campaña presidencial. El mensaje estuvo orientado a fortalecer la participación política y la movilización ciudadana.

La invitación apuntó a construir consensos entre organizaciones, movimientos y ciudadanos que consideran prioritario preservar los avances alcanzados en materia de reconciliación. Para el exjefe guerrillero, la coyuntura electoral representa una oportunidad para definir el rumbo que tendrá la política de paz en los próximos años.