Llega una ayuda clave para Cuba en un contexto marcado por la escasez de alimentos y las dificultades para sostener el abastecimiento interno. Una superpotencia internacional aprobó un paquete de asistencia que combina financiamiento y el envío de millones de kilos de comida, con el objetivo de aliviar los faltantes más urgentes y reforzar la distribución en distintas provincias del país. La iniciativa no fue anunciada como una novedad reciente, pero volvió a cobrar relevancia en medio de los problemas logísticos y energéticos que afectan al sistema de distribución cubano. Según informaron fuentes oficiales, el plan apunta a sostener el consumo básico y garantizar productos esenciales en el corto plazo. En este escenario, las autoridades cubanas reconocen que el apoyo externo resulta clave para enfrentar un momento complejo, atravesado por restricciones económicas, limitaciones en el transporte y dificultades para asegurar la llegada regular de alimentos a toda la población. De acuerdo con la información difundida por la Presidencia de Cuba, el paquete de asistencia incluye u$s80 millones destinados a insumos esenciales, junto con un donativo total de 60.000 toneladas de arroz. El envío se realizará de manera escalonada, con el objetivo de asegurar una llegada progresiva y sostenida de los alimentos. Este apoyo fue aprobado por el presidente chino Xi Jinping y contempla, además, recursos para equipamiento eléctrico y otras necesidades consideradas prioritarias para el funcionamiento de servicios básicos. En una primera etapa, ya se concretó el despacho de 4.800 toneladas de arroz, que fueron distribuidas entre distintos puntos estratégicos del país. Parte de la carga arribó a La Habana, destinada al occidente cubano, mientras que otro volumen similar fue descargado en el puerto de Santiago de Cuba para abastecer al oriente. El esquema de asistencia combina ayuda directa en alimentos con financiamiento para sostener servicios críticos, una estrategia que apunta a mejorar tanto la disponibilidad de productos como la logística de distribución interna. Desde el Gobierno cubano señalaron que el programa prevé continuidad en los envíos y la posibilidad de ampliar el volumen comprometido, según la evolución de las necesidades. En paralelo, también se informaron contactos de alto nivel con Rusia, enmarcados en una agenda de cooperación más amplia que busca complementar esta asistencia y sostener el suministro de bienes esenciales a corto plazo. Según el cronograma oficial, el total de 60.000 toneladas de arroz será entregado en diferentes etapas, con prioridad en las zonas más afectadas por los faltantes. La coordinación entre organismos estatales apunta a mejorar la llegada de los productos y evitar interrupciones en el abastecimiento básico.