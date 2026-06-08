Las nuevas reglas también establecen cambios en la permanencia de los beneficiarios y en las causales para perder el apoyo.

Ya es oficial: Gustavo Petro decretó festivo el 9 y todo el país sumará un nuevo fin de semana largo

Miles de colombianos que buscan completar los requisitos para acceder a una pensión recibieron una noticia clave. El Gobierno Nacional oficializó cambios en el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), una herramienta financiada por el Fondo de Solidaridad Pensional que entrega apoyo económico a personas con dificultades para seguir cotizando al sistema. La modificación reduce las exigencias para ciertos sectores de la población y amplía las oportunidades de acceso al beneficio.

La medida fue adoptada mediante una nueva reglamentación del Ministerio del Trabajo, que ajustó las condiciones de ingreso, permanencia y retiro del programa. Con estos cambios, trabajadores independientes, desempleados y personas con discapacidad podrán aspirar al subsidio bajo requisitos más flexibles que los establecidos anteriormente.

¿Cuál es el nuevo requisito para recibir la ayuda económica para la pensión?

Uno de los cambios más importantes tiene relación con las semanas cotizadas exigidas para acceder al subsidio. A partir de la nueva reglamentación, los trabajadores independientes, las personas desempleadas y quienes tengan una discapacidad certificada deberán acreditar al menos 300 semanas cotizadas para poder ser beneficiarios del programa.

La decisión busca facilitar el acceso a quienes han tenido trayectorias laborales intermitentes o enfrentan dificultades económicas para mantener aportes constantes al sistema pensional. De esta manera, más colombianos podrán recibir apoyo para continuar construyendo su historial de cotización.

Los trabajadores con 300 semanas cotizadas pagarán menos aportes para la jubilación.

¿Quiénes podrán recibir el subsidio para seguir cotizando a pensión en Colombia?

El programa mantiene su enfoque en grupos poblacionales que históricamente presentan mayores obstáculos para completar los requisitos de jubilación.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Trabajadores independientes.

Personas desempleadas.

Personas con discapacidad.

Madres sustitutas.

Madres FAMI.

Ediles.

Concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.

En el caso de las personas con discapacidad, además de cumplir con las 300 semanas cotizadas, deberán acreditar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, certificada por las autoridades competentes.

¿Por qué ahora bastarán 300 semanas cotizadas para acceder al beneficio?

El objetivo principal de la medida es ampliar la cobertura del subsidio y permitir que más personas continúen aportando al sistema pensional. Para muchos trabajadores, especialmente quienes dependen de ingresos variables o han atravesado periodos prolongados de desempleo, acumular semanas de cotización representa un desafío constante.

Con la reducción del requisito, el Gobierno espera fortalecer los mecanismos de protección para la vejez y aumentar el número de ciudadanos que puedan mantener una trayectoria de aportes activa hasta alcanzar una pensión.

¿Cuándo se puede perder la ayuda económica para la pensión?

La nueva normativa también endurece algunas condiciones relacionadas con la permanencia dentro del programa.

Entre las causales para perder el beneficio se encuentra dejar de realizar el aporte correspondiente durante seis meses consecutivos. En ese caso, el subsidio podrá ser retirado por las autoridades encargadas de administrarlo.

Además, el apoyo finalizará cuando la persona complete las semanas mínimas necesarias para acceder a una pensión de vejez o alcance los requisitos para la garantía de pensión mínima contemplada en la legislación colombiana.

La reglamentación también contempla mecanismos de suspensión preventiva cuando existan indicios de incumplimiento, aunque se garantiza el derecho de defensa de los beneficiarios.

¿Qué ocurrirá con quienes ya reciben este apoyo para la pensión?

Uno de los aspectos que más inquietud generaba entre los actuales beneficiarios era la continuidad del subsidio.

La nueva reglamentación aclara que las personas que ya hacen parte del programa conservarán el beneficio en las condiciones bajo las cuales fueron admitidas. Asimismo, tendrán la posibilidad de acogerse posteriormente a las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

¿Cuándo entrarán en vigencia los cambios del subsidio para la pensión?

Aunque la medida ya fue oficializada, su aplicación no será inmediata. El decreto estableció un periodo de transición de tres meses para que las entidades responsables adelanten las adecuaciones operativas, administrativas y tecnológicas necesarias.

Durante ese tiempo, el Fondo de Solidaridad Pensional, Colpensiones y las demás entidades vinculadas al programa ajustarán sus procedimientos para implementar las nuevas condiciones de acceso y permanencia.