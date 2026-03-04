Colombia se prepara para 48 horas críticas por cuenta de un fuerte incremento de la nubosidad y lluvias generalizadas que impactarán especialmente este miércoles 4 y jueves 5 de marzo. De acuerdo con el más reciente comunicado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), amplias zonas del territorio nacional registrarán precipitaciones de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas y acumulados significativos que podrían derivar en crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones urbanas. El informe advierte que el miércoles se perfila como uno de los días más lluviosos de la semana, con un corredor de tormentas que se extenderá desde el litoral Pacífico hasta el nororiente del país, atravesando buena parte de la región Andina y sectores del Caribe. Las autoridades locales ya activaron protocolos de monitoreo en municipios con antecedentes de emergencias por lluvias. El Ideam anticipa un aumento significativo en la cobertura de nubosidad y en la intensidad de las precipitaciones entre el 3 y el 5 de marzo, siendo el miércoles el punto más crítico. Se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte desde Chocó hasta Norte de Santander y Santander, con alta probabilidad de tormentas eléctricas. En la región Amazónica, especialmente en Amazonas y Vaupés, persistirán condiciones muy húmedas con acumulados importantes. A su vez, departamentos como Meta y Vichada comenzarán a registrar un incremento en la nubosidad y en la frecuencia de lloviznas frente a jornadas anteriores. El volumen de agua esperado en varias zonas podría superar los promedios habituales para inicios de marzo, lo que ha llevado a las autoridades a emitir alertas preventivas en múltiples municipios. Las alertas se concentran principalmente en: En estas zonas se vigilan posibles crecientes súbitas de ríos, deslizamientos en áreas de ladera y afectaciones en vías secundarias y terciarias. Para Bogotá se pronostican lluvias principalmente durante las horas de la tarde, con mayor probabilidad en el norte y occidente de la ciudad. La temperatura oscilará entre los 9 °C en la madrugada y los 20 °C en horas de la tarde. Durante la mañana podrían presentarse intervalos de cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde se incrementará la posibilidad de chubascos tormentosos. Los vientos serán moderados, con variaciones entre el noreste y el norte, y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en algunos momentos del día. El comunicado también advierte un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe y en sectores del oriente, centro y suroccidente del mar Caribe colombiano. Aunque el jueves 5 de marzo se prevé una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del Caribe frente al miércoles, departamentos como Magdalena y Bolívar seguirán registrando acumulados moderados, especialmente en sus zonas del sur. Las autoridades recomiendan especial precaución a embarcaciones menores por el incremento en la velocidad del viento y el oleaje. El jueves persistirán condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur del Caribe. Las lluvias tenderán a desplazarse hacia el occidente y el sur del país, manteniendo acumulados importantes en el litoral Pacífico y el piedemonte amazónico. En el centro de la región Andina, las precipitaciones serán más intermitentes, pero continuarán presentándose principalmente en horas de la tarde y la noche, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y en zonas propensas a remociones en masa.